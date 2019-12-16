Hayat Gazzeye 23 yıl sonra sinema
KÜLTÜR SANAT

Gazze’ye 23 yıl sonra sinema

1996 yılında kapanan Amir Sineması’nın duvarları boyandı ve salonun yıkıntıları arasında film gösterimi düzenlendi. Festival Hazırlık Komitesi üyesi Suud Ebu Ramazan, “Festivalle 2 milyon kişinin Gazze’de abluka altında yaşadığı mesajını vermek istiyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Festivalin açılış filmi “Gaza”nın yapım ekibi, İrlanda Film Festivali’nde kazandıkları ödülün tamamını bağışladı.
Festivalin açılış filmi “Gaza”nın yapım ekibi, İrlanda Film Festivali’nde kazandıkları ödülün tamamını bağışladı.

Filistin Gazze’de bu yıl 5’incisi düzenlenen “Kırmızı Halı Film Festivali” harabeye dönen ve uzun zamandır kapalı olan “Amir” Sineması’nda gerçekleştirildi. Gazze’nin dışında Batı Şeria, Beytullahim ve Kudüs’te yapılan film gösterimlerine Filistin halkı büyük ilgi gösterdi. Belgesel, animasyon ve uluslararası festivallerde ödül almış insan hakları odaklı 45 film izleyiciyle buluştu. Diğer yandan bu yılki festival ekonomik sebeplerden dolayı neredeyse gerçekleşmeyecekti. Ancak başlatılan bağış kampanyası işe yaradı ve etkinlik hayata geçti. Festivalin açılış filmi “Gaza”nın yapım ekibi, İrlanda Film Festivali’nde kazandıkları ödülün tamamını bağışladı.

ABLUKAYA DİKKAT ÇEKTİK

Festival Hazırlık Komitesi üyesi Suud Ebu Ramazan ise düzenledikleri festivalle dünyaya, 2 milyon Filistinlinin Gazze’de abluka altına yaşadığı mesajını vermek istediklerini söyledi. Ebu Ramazan, “Filistin halkının özgürlük, onur ve bağımsızlık aşığı olduğunu ve diğer insanlar gibi yaşamayı arzuladığını dünyaya duyurmak istiyoruz” dedi. Birinci Filistin İntifadası’nın meydana geldiği 1987’den sonra Gazze’deki istikrarsızlık nedeniyle sinema salonları kapanmıştı. 1994’te Filistin yönetiminin kurulmasıyla birlikte sinema salonları yeniden faaliyet göstermeye başlamıştı. Bu sinemalardan biri olan Amir Sineması, 1996’da Filistinli bir grup genç tarafından ateşe verilerek kullanılamaz hale getirilmişti.

  • Gelecek sene özel filmler olacak
  • İlk ‘Kırmızı Halı’ festivali, 2015 yılında Gazze’nin doğusundaki Şejaiya ilçesinde yapılmıştı. Alana ilk yıl 60 metrelik, bu sene ise 100 metrelik bir kırmızı halı serildi. Yaşanan tüm güçlüklere rağmen festival komitesi şimdiden hazırlıklara başladı. Ekip, önümüzdeki sene Gazze ve Batı Şeria’da festivale özel 12 film çekmeyi düşündüklerini duyurdu.

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