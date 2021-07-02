Genç Dergisi temmuz sayısıyla okurlarını selamlıyor: Macerasız hayata hayat deme!

Genç Dergi temmuz sayısında Macera konusunu tüm yönleriyle masaya yatırdı. Maceraya atılırken nelere dikkat edilir, Türkiye’de ve dünyada maceranın serüveni, macera ruhunu pekiştirecek film ve kitaplar, maceraya atılırken karşılaşılan zorluklar, Türkiye’de ve dünyada maceraya atılmak için yapılabilecek en iyi aktiviteler ve bizi yola çıkaran sebeplere dair bu alanda tecrübesi olan isimlerden dosya konusu için görüşler alındı. Dergide, dosya konusunun yanı sıra birbirinden kıymetli söyleşilere, Türkiye’den ve dünyadan haberlere, kültür-sanat, teknoloji, tarih ve edebiyata dair de içeriklere rastlamak mümkün.

Dergi, “Ne Var, Ne Yok?” sayfasıyla karşılıyor okurunu. Türkiye’den ve dünyadan ilgi çekici başlıklar ve STK çalışmalarına rastladığımız bu sayfanın ardından “bi’ dünya haber” bölümünde Müslüman coğrafyalara dair olumlu içerikler paylaşılıp adeta umut yeniden yeşertiliyor. Bu bölümde, “Müslüman Öğretmenden Gayrimüslim Öğrencilere Oyuncak Sevinci” başlıklı haber dikkatinize sunuluyor.

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Genç Dergisi’nin Macera dosyasında; Seyyah Abdullah Kibritçi; “Nasıl Olur da Bu Dünyayı Dolaşmam” derken, Off-Road Tutkunu İbrahim Ethem Aydoğdu; şehrin gürültüsünden ve iş stresinden uzaklaşıp dik yokuşlarla mücadele etmenin enerji verdiğini belirtiyor. Koordinatör Uğur Tutkun; macera sırasında karşılaşılan zorluklar ve korkularınızla baş etmenin ipuçlarını sıralarken, Veli Can Kodal; “Bir Elma İçin Neler Yaşadık Neler” diyor. STK koordinatörü Şeyma Üçkardeş; Okyanusta ve köpek balıklarının yaşadığı akvaryumda yaptığı tüplü ve tüpsüz dalışlarla ilgili tecrübelerini okuyucuyla paylaşıyor. Yusuf Çiftçi; kamp severlere yönelik tavsiyelerde bulunurken, Yakup Dedeoğlu; “Önyargılarımı Kırdım, Çekimserliğimi Aştım” diyor. Türkiye Maarif Vakfı Yetkilisi Fatih Yavuz; İbn-i Batuta’nın “Yolculuk önce seni sözsüz bırakır sonra da iyi bir hikaye anlatıcısına dönüştürür.” Sözünü alıntılayarak çölde bir geceyi aktarıyor. Son olarak Akademisyen Haktan Dursun ise “Hayretsiz Macera Olmaz” diyor.

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Bu ayın dosyasında yazı işleri tarafından hazırlanan ve macera severlere ilham olacak kitap ve film tavsiyelerine de rastlamak mümkün. Danny Boyle’nin yönetmenliğini yaptığı “127 saat” filmi izlenmeye değer. Yine bu dosyada Türkiye’den ve dünyadan macera rotaları, yapılabilecek aktiviteler ve spor dalları okur ile buluşturuluyor.

“BİR ARAÇ OLARAK MÜZİK”

Ses sanatçısı ve sunucu Mustafa Cihat, Yahya Uyar ile yaptığı söyleşide; “Derdimi Anlatmak İçin Müziği Kullanan Bir Garip Seyyahım” diyor. Sese olan ilgisinden bahseden Mustafa Cihat, özellikle kasetçalarların kendisini etkilediğini belirtiyor. Son olarak Cihat, müziği derdini anlatabilecek bir araç olarak gördüğünü sözlerine ekliyor.

“EVVELA HAYATTA ÇEVRİM İÇİ KALALIM”

“Çevrimiçi Gençlik” kitabının yazarı Seyfullah Şenel’in Hanife Palta’ya verdiği röportaj okunmaya değer. Gençlik konularıyla ilgilenen Seyfullah Şenel, sosyal medyanın etkisine dair gözlemlerini aktarırken “Zamanı Öldürmek” kavramı üzerinde durarak gençlerin bundan uzak durmaları gerektiğini söylüyor.

“İNSANI MERKEZE ALMAK”

Yusuf Kandil’in Prof. Dr. Enver Arpa ile yaptığı söyleşi ise “Dünyaya İlham Olsun: Türk Tipi Yardım Modeli” başlığıyla okurla buluşuyor. Enver Arpa, Türkiye’nin insani ve kalkınma yardımlarında dünyada sayılı ülkelerden biri olduğunu belirterek artık daha stratejik ve sistemli çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Son olarak bölge çalışmalarının artık yaygınlaşmasının gerektiğini sözlerine ekliyor.

“ZAMAN İLERLİYOR NE YAPACAKSAK ŞİMDİ YAPMALI”

Derginin ilerleyen bölümlerinde Ahmet Burak Can’ın Melih Kahramanlar ile yaptığı söyleşi okura sunuluyor. Psikoloji alanında Yüksek Lisans yapan ve Psikoloji Araştırmaları Topluluğu’nda çalışmalarını sürdüren Melih Kahramanlar, psikoloji biliminin geleceğiyle ilgili yorumlarını paylaşıyor.

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“FİLİSTİN DÜNYANIN VİCDANIDIR”

Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı, Kadriye Beyza Kirenci ile yaptığı söyleşide geçtiğimiz aylarda Filistin’in Şeyh Cerrah bölgesinde yaşanan gelişmeler ışığında Filistin meselesinin arka planı, sosyal medya ve aktivizm boyutu ile Kudüs’ün önemine dair önemli vurgular yapıyor. Son olarak Turan Kışlakçı, Filistin meselesinin Müslüman coğrafyalar için pusula olmaya devam edeceğini belirtiyor.

“VERİLERİMİZ NASIL KULLANILIYOR”

Muhammed Murat Tutar’ın Yalçın Arı ile yaptığı söyleşi; “Tüketemeyeceğimiz Kadar Bilgi Ürettik, Şimdi O Bilgi Çöplüğünün İçinde Gerçeği Arıyoruz” başlığıyla bu ayın sayısında okurla buluşuyor. Sosyal medyanın sağlıklı kullanımı ve üzerimizdeki etkileri, dijital dünyada bireyin veri haline geldiği gibi konular üzerine değinen Arı, sosyal medya ile ilgili izlenmeye değer film önerilerinde bulunuyor.

“AVRUPA MANEN ÇÖL, AFRİKA İMAN ORMANI”

Avusturya merkezli Kardeşlik Vakfı Başkanı Ahmet Akbulut ile yapılan söyleşi bu ayın sayısında son söyleşi olarak karşımıza çıkıyor. Ahmet Akbulut, Afrika seyahatinin nasıl başladığını, nelerin kendisini etkilediğini ve buralarda yaptıkları hayır faaliyetlerini aktarıyor. Afrika’nın manevi ikliminin yüksel olduğunu da sözlerine ekliyor.

Genç Dergi’nin Temmuz sayısına; Volkan Zamanoğlu; “Bir Maceraya Atılmamız için İçimizde Olması Gerekenler” , Ayşe Saliha Emon; “Hayret Eden Bilir” , Tülay Gökçimen; “Arakan’ın Asırlık Sessiz Çığlığı” , Adem Özköse; “Afrika’nın Geniş Vizyonlu Müslümanları”

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Muhammed Mustafa Kızılkaya; “Üniversite Tercihi Yapacak Olanlar Mutlaka Okusun: Önemli Olan Ne Olacağın Değil, Ne Yapmak İstediğin” , Erhan İdiz; “İki Ayrı Ölüm” , Burak Çetik; “İsmet Özel İle Vapur Seyahati” , Hatice Özdemir Tülün; “Portakal Ağacı’nın Karavanı” , Belemir Kopuz Güneri; “Gül Reçeli”, Osman Nuri Topbaş; “Gayr-i Müslimlerle Münâsebetlerde Ölçüler” , Emre Topoğlu; “Şifa Niyetine” , Gamze Çakır; “Bu Yaz Ne Yapmalı” , Prof. Dr. Soner Duman; “Kur’an’daki Cennet Vaadi Ve Cehennem Tehdidinin Amacı Ne?”

Süleyman Ragıp Yazıcılar-Ethem Cebecioğlu; “Hepsi Gidecek, Bir Tek Allah Kalacak” , Dr. Abdullah Uçar; “20 Maddelik Dijital İyilik Hâli Reçetesi” , Murat Kaya; “İmanlarıyla Kıyam Eden Gençler: Ashab-I Kehf” , Nursena Pancar; “Sen de Dertli Sözlük Yazarı Olmak İster misin?” , S. Bilgehan Eren; “Mesele Musa Olarak Doğmak Değil, Musa Kalabilmektır” , Hande Berra; “Ölü Kralın Tahtı”

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Ali Osman Ardıç; “Gençler, Bu Sese Kulak verin” , Adem Turan; “Edebiyatımızın Hikâye Avcısı: Mustafa Kutlu” , Gökhan Gökçek; “Milletin Tarih ve Talih Hafızası” , Betül Tutar; “İster Yükseltin İster Çökertin, Sonuç: Kabartma Sanatı” , Esad Mücahit Eskimez; “İllaki Beyaz Perde” , Muaz Erdem; “Çin Mars’a İndi, ABD Hegemonyası Bitti!”

Eyüp Ensar Sever; “Paris’te Bir Osmanlı Sefiri” , Muhammed Murat Tutar; “Dijital Güvenlik Kontrol Listesi #7: Kişisel Bilgisayarlar” , Metin Karabaşoğlu; “İyi Doğru ve Güzel” , Mehmet Nişancı; “Pişman Olmayacağınız Bir Film Listesi” yazılarıyla katkı sunuyor.

DERGİYE KATKI SUNAN İSİMLER