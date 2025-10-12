Görme Biçimleri.

Dünyanın dört bir yanından umut, direniş ve dayanışma hikayeleri… Savaşın, siyasi krizlerin, doğa olaylarının gölgesinde hayatını sürdüren insanlar; sanattan eğitime, gençlerin sesi olmaktan barış için verilen mücadeleye kadar farklı cephelerde insanlık onurunu ve umudunu korumaya devam ediyor.

Savaşın karanlığına duvardan cevap

Rusya’nın işgali altında zor günler geçiren Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Bağımsızlık Meydanı’nda İngiliz sokaka sanatçısı Banksy’nin sokak sanatı duvar resmi önünden köpeğiyle yürüyen bir kadın… Savaşın yıkıcı etkilerine rağmen hayat devam ediyor; sanat ise direnişin ve umudun sessiz dili olarak şehirde varlığını sürdürüyor.

(Fotoğraf: Sergei SUPINSKY / AFP)

-------------------------------------------------

Siyonistlere geçit yok

“Siyonistler dışarı” yazılı maske takan bir katılımcı, 4 Ekim 2025’te Barcelona’da Filistin ile dayanışma gösterisinde tüm dünyanın ortak talebini maskesiyle haykırıyor. Küresel Sumud Filosu’na destek için milyonlar sokağa inerken, soykırımcı güç İsrail hiç olmadığı kadar dışlanmış durumda. İnsanlık vicdanı artık yalanlara ve kara propagandaya inanmıyor. Gazze insanlık için yeni bir kurtuluş reçetesi sunuyor.

(Fotoğraf: Lluis GENE / AFP)

-------------------------------------------------

Dersimiz umut

Gazze’nin güneyinde, Han Yunus bölgesinde işgalci İsrail tarafından yerinden edilmiş Filistinliler için kurulan kampta UNICEF desteğiyle açılan çadır okulda 1500 Filistinli öğrenci temel akademik derslerin yanı sıra müzik, resim ve geleneksel nakış Tatreez gibi kültürel sanatlarla da tanışıyor. Savaş ve göçün zorlukları arasında çocukların yüzlerinde umut çiçek açıyor, soykırıma karşı eğitimle gelecek inşa ediliyor.

(Fotoğraf: Ömer AL-QATTAA / AFP)

-------------------------------------------------

Soykırımla ortaklığa karşı genç ses

Japonya’nın Shinjuku bölgesinde öğrencilerden oluşan bir grup, 7 Ekim 2025’te düzenlenen gösteride “Gazze’de soykırım” karşısında ülkenin artan militarizasyonunu ve İsrail’in en büyük destekçisi ABD ile Japonya arasındaki askeri işbirliğini protesto ediyor. Barış ve adalet için yükselen bu genç ses, savaşın ve gerginliklerin gölgesinde nefes olmaya devam ediyor.

(Fotoğraf: David Mareuil / AA)

-------------------------------------------------

Ateşle dans

Madagaskar Antananarivo’da, gençlerin öncülüğünde 12 gündür devam eden gösterilerde bir çocuk, protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmada alevler içindeki barikatın üzerinden atlıyor. Günlerdir devam eden protestolar, sadece elektrik ve su kesintilerine karşı değil; aynı zamanda adalet ve değişim talebiyle dolu bir ateşle dans.

(Fotoğraf: Luis TATO / AFP)

-------------------------------------------------

Fırtınaya karşı durmak

İsveç’in Malmö kentinde, Amy Fırtınası’nın sert rüzgarları ve yağmuru altında yürüyen insanlar zorluklarla boğuşuyor. Doğanın gücünün karşısında küçük ama kararlı insan figürleri; hayatın beklenmedik zorluklarına karşı direnç ve dayanıklılık hikayesi yazıyor.

(Fotoğraf: Johan NILSSON / AFP)







