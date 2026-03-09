Hamdi Safi vefat etti

İş, denizcilik ve eğitim dünyasına yaptığı değerli katkılarla tanınan iş adamı Hamdi Safi, Hakk'a yürüdü.

Yıllardır çeşitli sektörlerde imza attığı projeler ve yürüttüğü vizyoner yöneticilik görevleriyle bilinen Safi'nin vefat haberi; ailesini, sevenlerini ve iş dünyasını derinden üzdü.

1963 doğumlu olan Safi’nin yaklaşık beş yıldır amansız bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğü, sağlık durumunun son dönemde ağırlaştığı ifade edildi.

İstanbul'dan ebediyete uğurlandı

Safi, bugün Marmara İlahiyat Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında ebediyete uğurlandı.

Safi'nin naaşı, Çekmeköy Ekşioğlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Hamdi Safi Kimdir?

Girişimci ruhu ve geniş vizyonuyla tanınan Hamdi Safi, iş hayatı boyunca birbirinden farklı ve stratejik sektörlerde kilit roller üstlenmiş saygın bir isimdi.

Yapı ve inşaat sektöründe uzun yıllar başarıyla faaliyet gösteren Safi, Safi Yapı Sistemleri A.Ş.'nin sahibi olarak sektöre çok sayıda önemli proje kazandırdı.

Denizcilik alanında da kritik yatırımlara öncülük eden Safi, özellikle İzmit Körfezi'nde gemilere verilen kılavuzluk hizmetlerinde önemli bir rol üstlendi.

Bu kapsamda bölgede faaliyet göstermek üzere 2019 yılında kurulan Anadolu Kılavuzluk A.Ş.'nin (ANKAŞ) kurucu ortakları arasında yer aldı ve şirketin yönetim kurulu üyesi olarak bilgi birikimini sektöre aktardı.

Ticari yatırımlarının ötesinde eğitime, araştırmaya ve teknolojik gelişime de büyük önem veren merhum iş adamı, bu alanlarda da aktif ve gönüllü sorumluluklar üstlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olarak yükseköğretime destek sağlayan Safi, aynı zamanda ileri teknoloji ve yenilikçi çözümler üreten Dijitalpark Teknokent'te Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla yer alarak tecrübelerini genç girişimcilerle paylaştı.

Merhum Safi, Hat Koleksiyoneri olarak da biliniyordu.







