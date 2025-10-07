Yeni Şafak
Hipnozla ameliyat olur musunuz?

Hipnozla ameliyat olur musunuz?

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:007/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
1952 yılında İstanbul Cerrahpaşa’da hipnoz ile doğan Öztürk, tüm dişlerini de hipnoz altında çektirmiş.
1952 yılında İstanbul Cerrahpaşa’da hipnoz ile doğan Öztürk, tüm dişlerini de hipnoz altında çektirmiş.

Tıbbi Hipnoz Derneği ve European Society of Hypnosis (Avrupa Hipnoz Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Özden Öztürk, ameliyat öncesi yapılan hipnoz uygulamalarının yararlı bir şekilde hastayı ameliyata hazırladığını söyledi.

Hipnoz uygulanan hastaya ağrı kesici veya sakinleştirici ilaç verilmediğini ifade eden Öztürk, bu uygulamanın özellikle kadın Total Abdominal Histerektomi (TAH) olarak bilinen kadın üreme organlarını ilgilendiren büyük bir cerrahi operasyonda yapıldığını ifade etti. Rahim miyomları, kanserler, rahim sarkması gibi durumlarda yapılan TAH ameliyatında rahim tamamen alınırken, bazı durumlarda rahime ek olarak yumurtalık ve tüpler de alınabiliyor.

HİPNOZ FARKINDALIKTIR

Hipnozun farkındalık, ayırt etmek ve hissetmek gibi 3 amacı olduğunu vurgulayan Öztürk, “Hastalar ameliyat sırasında baygın değil, bizimle konuşuyorlar, mantı tarifi veriyorlar. Ameliyat süresi boyunca şarkılar söylüyorlar. Hipnoz aslında kendini kaybetmek veya baygınlık değil, aksine bir farkındalık içinde olmak demek” şeklinde konuştu. Herkese hipnoz yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Öztürk, "Hastanın belirtileri değerlendirilerek teşhis konulduktan sonra hipnoz yapılabiliyor. Tabii operasyon sırasında hipnoz işlemi için, ameliyatı yapan hekimin de onay vermesi gerekiyor. Operasyon hipnozla tedaviye uygunsa, hasta buna uygunsa tıbbin her alanında hipnoz uygulanabilir. Hipnoz, sadece ameliyatlarda değil, MR çekimi, diş tedavisi veya kaygı bozukluğu gibi birçok tıbbi süreçte de hastaların hayatını kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı.

REFLEKSLER KOLAYLAŞIYOR

  • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) sertifika programlarını tamamlayan hekimlerin hipnoz uygulayabildiğini vurgulayan Öztürk, “Özellikle ağrı ve öğürtü refleksi gibi sorunların kontrolünde etkili oluyor. Ağzına herhangi bir şey konduğunda öğüren, diş tedavisi olamayan hastalarımız hipnozla bu refleksi kolaylıkla aşabiliyor. Hipnozun temelinin, can bedeni ile ten bedeni arasındaki dengeyi sağlamak var. Duygular ruhsal bir olay, duyular bedensel bir olaydır. Hipnoz, ikisi arasındaki bağı kurarak hastaya konfor sağlıyor” değerlendirmesi yaptı.


