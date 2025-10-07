Hipnozla ameliyat olur musunuz?

Hipnoz uygulanan hastaya ağrı kesici veya sakinleştirici ilaç verilmediğini ifade eden Öztürk, bu uygulamanın özellikle kadın Total Abdominal Histerektomi (TAH) olarak bilinen kadın üreme organlarını ilgilendiren büyük bir cerrahi operasyonda yapıldığını ifade etti. Rahim miyomları, kanserler, rahim sarkması gibi durumlarda yapılan TAH ameliyatında rahim tamamen alınırken, bazı durumlarda rahime ek olarak yumurtalık ve tüpler de alınabiliyor.

Hipnozun farkındalık, ayırt etmek ve hissetmek gibi 3 amacı olduğunu vurgulayan Öztürk, “Hastalar ameliyat sırasında baygın değil, bizimle konuşuyorlar, mantı tarifi veriyorlar. Ameliyat süresi boyunca şarkılar söylüyorlar. Hipnoz aslında kendini kaybetmek veya baygınlık değil, aksine bir farkındalık içinde olmak demek” şeklinde konuştu. Herkese hipnoz yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Öztürk, "Hastanın belirtileri değerlendirilerek teşhis konulduktan sonra hipnoz yapılabiliyor. Tabii operasyon sırasında hipnoz işlemi için, ameliyatı yapan hekimin de onay vermesi gerekiyor. Operasyon hipnozla tedaviye uygunsa, hasta buna uygunsa tıbbin her alanında hipnoz uygulanabilir. Hipnoz, sadece ameliyatlarda değil, MR çekimi, diş tedavisi veya kaygı bozukluğu gibi birçok tıbbi süreçte de hastaların hayatını kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı.