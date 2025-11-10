Yeni Şafak
HR Network Awards Online Summit Krizlerde Güçlü İnsan Yönetimi: Liderlerin Stratejik Rolü

14:4510/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, oturumda moderatör olarak yer aldı.
Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, oturumda moderatör olarak yer aldı.

İnsan kaynakları alanının en prestijli buluşmalarından biri olarak kabul edilen HR Network Summit 2025, bu yıl da sektörün öncü isimlerini bir araya getirdi. Etkinlikte, Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, “Krizlerde Güçlü İnsan Yönetimi: Liderlerin Stratejik Rolü” başlıklı oturumda moderatör olarak yer aldı.

Alanında deneyimli profesyonellerin katılımıyla gerçekleşen bu oturumda, kriz dönemlerinde liderlerin çalışan motivasyonunu koruma, kurum içi dayanıklılığı artırma ve stratejik insan yönetimi yaklaşımlarını nasıl şekillendirdiği ele alındı. Katılımcılar, gerçek vaka örnekleri üzerinden deneyimlerini paylaşarak kriz yönetiminde insan faktörünün önemine vurgu yaptı.

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk.

Oturumda; Çalık Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Ahmet Ratip Kumbasar, Koç Medical-Bıçakcılar People & Culture Director Derya Ayyıldız ve Memorial Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Gülhiz Demir konuşmacı olarak yer aldı.

Albayrak Grubu, insan kaynakları alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip etmeye; bilgi paylaşımını, dayanışmayı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen platformlarda aktif rol almaya devam ediyor.


#HR Network Summit 2025
#İnsan Kaynakları
#Etkinlik
