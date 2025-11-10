HR Network Awards Online Summit Krizlerde Güçlü İnsan Yönetimi: Liderlerin Stratejik Rolü

Alanında deneyimli profesyonellerin katılımıyla gerçekleşen bu oturumda, kriz dönemlerinde liderlerin çalışan motivasyonunu koruma, kurum içi dayanıklılığı artırma ve stratejik insan yönetimi yaklaşımlarını nasıl şekillendirdiği ele alındı. Katılımcılar, gerçek vaka örnekleri üzerinden deneyimlerini paylaşarak kriz yönetiminde insan faktörünün önemine vurgu yaptı.