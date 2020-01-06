Hayat Hüsamettin Arslanı başka kelimeler anlattı
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Hüsamettin Arslan’ı başka kelimeler anlattı

“Başka Kelimelerle: Hüsamettin Arslan” buluşmasının ilki “Entelektüel Geleneklerin Türkiye’ye Etkisi” konulu bir panelle gerçekleştirildi. Panelde, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Prof. Dr. Yasin Aktay ve Prof. Dr. Feridun Yılmaz, 2018 yılında aramızdan ayrılan sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan’a dair önemli bilgiler aktardılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başka Kelimelerle: Hüsamettin Arslan Paneli
Başka Kelimelerle: Hüsamettin Arslan Paneli

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Cemil Öğmen’in üstlendiği panelde, siyaset bilimci ve sinema araştırmacısı Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yılmaz, konuşmacı olarak yer aldı.

Hüsamettin Arslan

Prof. Kurtuluş Kayalı, Türk düşünce hayatında çevirilerin etkisi ve onun rolüne odaklanan bir konuşma yaptı. Kayalı, Arslan’ın Türkiye’de bilinen tipik siyasal kimliklere sığdırılamayacak özgün bir yaklaşımı olduğuna dikkati çekti. Yasin Aktay da hermeneutik ve yorum cemaatleri bağlamında yaptığı konuşmada Arslan’ın çok fazla eser bırakmasa da çevirileri ve paradigma yayınlarıyla çok büyük katkılarda bulunduğunu belirtti. Feridun Yılmaz ise konuşmasında, bilim felsefesi ve pozitivizm çerçevesinde Hüsamettin Arslan’ın düşünceye katkısını, düşüncesinin sınırlarını ve Heidegger düşüncesine varan yolculuğunu dile getirdi. Panelin sonunda katılan dinleyicilere, Hüsamettin Arslan’ın Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde birkaç yıl boyunca devam ettiği seminerlerden derlenmiş, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan “Meselelerimizi Konuşmak” isimli kitabı hediye edildi.


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