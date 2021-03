'Dinlene dinlene dövdüler': İki yüz lira alacağı olan 16 yaşındaki gence 5 saat işkence

Korkunç olay, Güvenevler mahallesindeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü Can K., (16) yevmiyeci olarak çalıştığı balıkçı dükkanın sahipleri Akif A., Ali S., ile telefonda konuşarak 200 TL’lik alacağını almak için anlaştığı şahısların dükkanına gitti. Ancak burada taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanınca iş yeri sahipleri Şükrü Can K.’yı iş yerine kapatarak sopa ve demir çubuklar ile dövmeye başladılar. Şahıslar ardından gencin sadece iç çamaşırları kalacak şekilde kıyafetlerini de soyarak dövmeye devam ettiler. Genci yaklaşık 5 saat boyunca döven şahıslar Şükrü Can K.’ya işkence yaşattılar. Genç 5 saatin sonunda ise şahıslara yalvararak elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitme bahanesi ile izin alınca bir fırsatını bularak dışarı kaçtı. Yoldan geçenlerden yardım isteyerek bir sitenin güvenlik görevlisine sığınan Şükrü Can K., ardından güvenlik görevlisinin haber vermesi ile olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

REKLAM

GÜNDEM 'Türk'sünüz işkencesi



ŞAHISLAR ARANIYOR

Gencin burada yapılan tetkiklerinde kafasında kırıklar, kolunda çatlak, sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde sopa, demir çocuk ve yumruklara bağlı darp izleri olduğu belirlendi. Genç bir gün müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Gencin şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Gencin müracaatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şüphelinin yakalanması için geniş çağlı bir soruşturma başlattı.

GÜNDEM Ormanda genç kıza işkence etmişlerdi: Skandal olaya ceza yağdı



'DİNLENE DİNLENE DÖVDÜLER'

Öldüresiye dayak yedikten sonra konuşmakta dahi zorluk çeken Şükrü Can K., başından geçenleri anlattı. Kendisinin dinlene dinlene dövdüklerini savunan Şükrü Can K., “Benim alacağım para vardı, önceden ben bu balıkçıların yanında çalışıyordum. Paramı alamadığım için işi bıraktım. Benim Pazartesi günü öğleden sonra aradılar. Ben onların yanına gittim yevmiyeci olarak paramı alacaktım, ama vermediler. Bir de üstüne dayak yedim. Beni kendi iş yerlerinin içinde dövdüler. Bir süre sonra ’elimi yüzümü yıkamaya çıkarır mısınız?’ dedim. Orada fırsatını buldum ve alış veriş merkezinin içindeki güvenliğin yanına kaçtım. Güvenlikten yardım istedim. Daha sonra ambulans geldi ve ben hastaneye gittim. Sonra karakola gittim, şikâyetçi oldum. Beni sopayla darp ettiler. Dinlene dinlene dövdüler. Vücudumda izler var, kolum çatlak, kafamda da dikişler var. Şimdi çalışamaz durumdayım. Durumum yok ve gelir kaynağım yok. Ben bu bana yaşatanların cezasını bulmasını istiyorum” diye konuştu.

REKLAM

'BÖYLE OLACAĞINI BİLSEM 200 LİRANIN PEŞİNE DÜŞMEZDİM'

Kendisinin 200 TL yüzünden darp edilmesinin yanında bir hırsızlıkla suçlanacağı yönünde tehdit edildiğini ifade eden Şükrü Can K., şunları söyledi:

“200 lira alacağım para vardı. Ben oraya hakkımı almak için gittim. Böyle yapacaklarını bilsem gitmezdim. 200 lira benim umuruma gelmezdi. Böyle olacağını bilsem 200 liranın peşine düşmezdim. Sözlü olarak da şiddete uğradım. Bana ‘eğer birine söylersen, benim arabamda 5 bin TL vardı. Onu çalmış derdim. 100 tane de şahit bulurum. Sen bir tane şahit bulmazsın’ dedi. Ben hastanede polise ifademde her şeyi doğru bir şekilde anlattım. Canımı aldılar beni linç ettiler.”

'OĞLUM İNSAN KILIĞINDAN ÇIKMIŞ'

REKLAM

Gencin babası Özkan K., ise olayın şokunu halen yaşadıklarını ve çocuğunun yediği dayaktan sonra yürüyemez hale geldiğini kaydederek, “Ben 20 yıl balıkçı esnaflarının yanında çalıştım. Ama ben kimseye böyle bir şey yapmadım. Hiç kimsenin çoluğunu böyle dövemedim, zarar vermedim. Ben istiyorum başka kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Hakları neyse cezasını çeksinler. Benim oğlum da cezası varsa çeksin. Ama böyle değil. Benim oğlum yediği dayaktan sonra insan kılığından çıkmış” dedi.