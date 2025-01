İlham kaynağım dedektifler

2024 yılı haziran ayında Catch me a Killer isimli bir diziyi seyretmeye başladım. Dizi Güney Afrika Cumhuriyeti’nde geçiyor, her bölümde bir seri katilin cinayetlerinin çözümlenmesini anlatıyor ve başroldeki genç kadın psikolog, cinayetlerin çözümlenmesinde polise yardım ediyordu. Dizinin akışı şaşırtıcı biçimde gerçeğe uygun ilerliyordu, yani saçma boşluklar, inanması zor sansasyonel gelişmeler, bölüm sonları yoktu. İlk bölümün ardından biraz araştırınca dizide işlenen tüm vakaların, seri katillerin ve polise yardım eden kadın psikolog dahil bütün detayların gerçekte yaşanmış olaylar üzerine ve bunlara sadık kalarak kurgulandığını öğrendim. Dizideki kadın psikolog ve seri katil profilleme uzmanı Micki Pistorius’a ulaşmam da bu şekilde oldu. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk kadın seri katil profilleme uzmanı olan ve 1990’lı yılların başından itibaren 30’dan fazla seri cinayet vakasının, üstelik tamamen erkek egemen bir sektörde, Güney Afrika Polis Teşkilatında dedektiflerle iş birliği yaparak çözülmesine katkı sunan bu cesur kadınla tanışmak istedim. Benim dizisini seyrettiğim Catch me a Killer aslında Pistorius’un suçlu profilleme sürecini ve deneyimlerini anlattığı kitabı.