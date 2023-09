İlk kitabımı öğretmenim hediye etti

Mehmet Narlı Türk edebiyatına gönül vermiş bir akademisyen yazar ve şair. Okuma yazmayı birlikte öğrendiğimizi hatırlatıyor ve ekliyor: “ Yani normal bir eğitim süreci içinde herkes hem okur hem yazar olur. Ama romancı, hikayeci, denemeci olmaktan söz ediyorsak artık okumalarımızın büyük çoğunluğunu hangi türde yazmak istiyorsak ona ayırmak zorundayız.” Mehmet Narlı ile yaptığımız keyifli söyleşiyle her yaştan okurumuzu baş başa bırakıyoruz.

Evrende her varlık ve her eylem için değişmez bir kural var: Her şey yapılarak öğrenilir. Yani insan konuşmayı konuşarak öğrenir; yazmayı yazarak öğrenir; yürümeyi, yürüyerek öğrenir ve nitekim okumayı da okuyarak öğrenir. Okuma alışkanlığının nasıl kazanılacağı da bu kuralın içinde. Çocuk hece hece konuşmayı, adım ata ata yürümeyi öğreniyorsa okuma alışkanlığını da bir kaç cümlelik resimli kitaplar; bir kaç paragraflık hikayeler, az sayfalı kitaplar okuyarak edinmeye başlar. Ancak bu öğrenmeyi kapsayan en önemli duygu merak etmektir. Bu yüzden büyükler çocuklara kitap okumayı değil merak etmeyi öğretmeliler bana göre. Dikkat edersen hemen hemen hiç bir alışkanlığımızı alışkanlık olsun diye yapmayız. Sürekli yaparız çünkü yaptığımız şey ihtiyacımız olan şeydir. Dolayısıyla kitap okumayı da ihtiyacımız olarak sürekli kılmalıyız.