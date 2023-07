İnternette paylaşılan çocuk fotoğrafları mahremiyeti ihlal ediyor

"Çocukların dijital ortamdaki hesaplarının mutlaka ebeveynleri tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Çocukların, kendi fotoğraflarını paylaşırken aile denetiminde olması, fotoğrafların kimlerin eline geçebileceğinin ve nasıl kullanılacağının çok iyi biliniyor olması gerekiyor. Aynı zamanda internet güvenliği konusunda aileler, öğretmenlerden veya profesyonellerden eğitim almalı ve bu bilgileri çocuklara uygun şekilde aktarmalı. Her fotoğrafın, her lokasyonun, her bilginin sosyal medyada paylaşılmaması, bunun da aileler tarafından anlatılması gerekiyor. İnternet kullanımında bilinçlenme ve bilinçlendirme çok önemli."