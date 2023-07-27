İnternette paylaşılan çocuk fotoğrafları mahremiyeti ihlal ediyor

"Zuckerberg'in şirketi ana akım dijital medya platformlarından. Onun böyle bir şey yapması dikkat çekici. Çocuklarının yüzünü kapatması kişisel bir tercih ya da güvenlik endişesi de olabilir. Almanya'daki kamu spotunun ya da Zuckerberg'in paylaşımı direkt olarak mahremiyet ihlalini kabul ettikleri anlamına gelmez fakat burada neden kaçındıklarına dikkat etmek gerekir. Sosyal medya tehlikelere açık bir ortam ve bilinçli olarak paylaşım yapmak önemli. Bu yönüyle hem Almanya'daki kamu spotunu hem de Zuckerberg'in paylaşımını sosyal medyadaki tehlikelerle ilgili uyarı olarak görmeliyiz."