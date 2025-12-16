İş Sanat’ta kaçırılmayacak konserler

Türkçe rock ve akustik müziğin önde gelen isimlerinden Feridun Düzağaç, “Evdeki Sesler” konserinde kendi yaşam öyküsünü notalara aktaracak Buray, 40. sanat yılını sevilen şarkılarının akustik düzenlemeleriyle kutlayacak Bulutsuzluk Özlemi ve Türk sanat müziği repertuvarını kendi eserleriyle harmanlayacak Göksel, sezonun merakla beklenen isimleri arasında yer alıyor.

Buray kendi öyküsüyle sahnede

Hit parçaları ve akustik düzenlemeleriyle Türk pop müziğine taze bir soluk katan Buray, İş Sanat’a özel olarak hazırladığı “Evdeki Sesler” konseri için 21 Nisan Salı akşamı 20.30’da sahnede olacak. Buray bu konserinde çocukluğundan bugüne dek anılarına eşlik eden şarkıları dinleyicileriyle paylaşacak.

Bulutsuzluk Özlemi kırk yaşında

Türk rock müziğinin etkileyici ve uzun soluklu gruplarından Bulutsuzluk Özlemi, 40. sanat yılını İş Sanat sahnesinde kutlayacak. 80’lerden bu yana Anadolu rock türünde güçlü bir sound yakalayarak geniş bir hayran kitlesi edinen topluluk, unutulmaz şarkılarının akustik versiyonlarını, Semplice Quartet eşliğinde 6 Mayıs Çarşamba 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda çalacak.

Düzağaç’tan müzik ziyafeti

1990’lı yıllardan bu yana kendine has lirik dili ve sade düzenlemeleriyle duygularımıza tercüman olan Feridun Düzağaç’ın aşkı, hüznü ve melankoliyi işlediği şarkıları, dinleyicileriyle arasında güçlü ve derin bir bağ oluşturdu. “Beni Rahatta Dinleyin” ve “Orijinal Altyazılı” gibi albümleriyle; “Alev Alev”, “Beni Bırakma”, “Lavinya”, “F.D.”, “Dipteyim Sondayım Depresyondayım” gibi eserleriyle müzik sahnesindeki yerini pekiştirdi. Düzağaç, Sevgililer Günü öncesinde, 5 Şubat Perşembe akşamı sevilen şarkılarını İş Kuleleri Salonu’nda seslendirecek.

Göksel’den sanat müziği repertuvarı

Güçlü sahne performansıyla pop müziğin sevilen isimlerinden Göksel, İş Sanat’a özel bir repertuvar ile dinleyicilerinin karşısında olacak. 21 Ocak Çarşamba 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda vereceği “B’Aşka Şarkılar” konserinde, Türk sanat müziğinden sevilen eserleri ve kendi parçalarının sanat müziği formundaki düzenlemelerini seslendirecek.





