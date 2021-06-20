İsrail zulmüne "Yıkılsın İsrail" şarkısıyla tepki gösteren Murat Kekilli: Filistin'e gitmek isterim

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "Yıkılsın İsrail" isimli şarkısıyla tepki gösteren Rock müziği sanatçısı Murat Kekilli, konser için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Üzerimde sorumluluk hissettim"

Kekilli, İsrail'in Gazze halkına yönelik gösterdiği zulmü lanetlediğini ve tepkisini bir şarkıyla anlattığını belirterek "O bölgede kanayan bir yara var. Biz de buna duyarsız kalamayız. Orada yaşanan şeyler insanlık dramı. Birilerinin el atması lazımdı, ben üzerimde bir sorumluluk hissettim. Bunu da yerine getirmek için elimden geleni yaptım" diye konuştu.

Şarkının sözlerinin kendisine ait olmadığını ifade eden Kekilli, eserin beğenilmesine çok sevindiğini söyledi. Şarkıya gelen tepkilerin genel olarak çok olumlu olduğunu dile getiren Kekilli, şöyle konuştu:

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"Filistin'e gitmek isterim"

Uç bir şarkıydı, çok az olumsuz tepki geldi. Sanatçı özgür ruhlu olmalı. Gerektiğinde kendisini bile eleştirebilmeli. Filistin'de insanlık dışı olaylar oluyor onları dile getirmeye çalıştım. Orada yaşayan insanların dramını görmek açısından Filistin'e gitmek isterim. Oradan insanlar yaşamak için mücadele veriyor.