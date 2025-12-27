Yeni Şafak
İstanbul Valisi Gül'den 'sokakta kalan kişileri 112'ye bildirin' çağrısı: 'Amacımız hiç kimseyi soğuk kış akşamlarında açıkta bırakmamak'

07:3027/12/2025, Cumartesi
DHA
İstanbul Valisi Davut Gül.
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından vatandaşlara İstanbul'da hava sıcaklığının 4 dereceye düştüğünü 112'yi arayarak sokakta kalanları bildirmelerini istedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da hava sıcaklığının 4 dereceye düştüğünü belirterek, "İstanbul Valiliği olarak bimekan insanlarımızı yılın 365 günü sokakta bırakmıyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mızın destekleriyle uygun tesislerde misafir ediyoruz. Hava sıcaklıklarının düştüğü bugünlerde İstanbullulardan, sokakta kalan insanlarımızı 112'yi arayarak bizlere bildirmeleri hususunda daha da hassas olmalarını rica ediyoruz. Amacımız, hiç kimseyi soğuk kış akşamlarında da açıkta bırakmamak" ifadelerini kullandı.

