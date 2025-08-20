Yeni Şafak
İstanbul'da iki büyük değişiklik: Arabalı vapur hattı taşınıyor otobüs öncelikli şeridin adresi belli oldu

10:2820/08/2025, Çarşamba
Plana göre, İstanbulluları ilgilendiren iki önemli değişiklik olacak.
İstanbul'da iki önemli değişiklik hayata geçiyor. Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının Sirkeci iskelesi taşınıyor. Aynı zamanda otobüs öncelikli şerit uygulaması da devreye alınıyor. Projenin hayata geçirileceği iki cadde için çalışmalar başladı.

İstanbul'da Tarihi Yarımada'da kapsamlı bir ulaşım planı devreye alınıyor. Plan, toplu ulaşımın önceliklendirilmesini ve özel araçların sınırlandırılmasını hedefliyor.


Aynı zamanda bisiklet ve yaya dostu alanlarla karbon salınımının azaltılması amaçlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, planın ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.


SİRKECİ ARABALI VAPUR İSKELESİ TAŞINACAK

Bunlardan biri kentin en eski ulaşım araçlarından Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının Sirkeci iskelesinin taşınması.


Bu kapsamda, Tarihi Yarımada'nın önemli ulaşım akslarından biri olan Sirkeci–Harem arabalı vapur hattının Sirkeci iskelesi Yenikapı'ya taşınacak.



Böylece bölge araç trafiğinden arındırılacak. Ve tur otobüslerinin indirme-bindirme noktası olarak turizme hizmet eden bir merkez oluşturulması hedefleniyor.


Alpkökin, iskelenin Yenikapı'ya taşınmasıyla birlikte, Sirkeci'den Sultanahmet bölgesine turistik shuttle hatların da hizmete alınacağını söyledi.



İKİ CADDEYE OTOBÜS ÖNCELİKLİ ŞERİT GELİYOR

Plana göre bir diğer önemli yenilik ise otobüs öncelikli şeritlerin devreye alınması. Bu konu geçen günlerde bir kez daha gündeme gelmişti.


Alpkökin, otobüs öncelikli şeridin nerelere uygulanacağını açıkladı. Plana göre ilk etapta Vatan Caddesi pilot bölge olacak.


Vatan Caddesi'nde uygulanacak otobüs öncelikli şerit uygulamasıyla, hem trafik sıkışıklığı azalacak hem de toplu ulaşımın verimliliği artacak.


Vatan Caddesi'nin yanı sıra kentin önemli caddelerinden Fevzipaşa Caddesi'nde de aynı uygulama hayata geçirilecek.


Fevzipaşa Caddesi'nde planlanan otobüs şeridi, Edirnekapı'da raylı sistemle entegre edilecek.


Projeye ilişkin çalışmalar sürüyor.

