İtalya için çizdiği karikatür birlik ve beraberliğin simgesi haline geldi

Cenova'da 14 Ağustos 2018'de çöken Morandi Köprüsü'nün ardından bu kentin iki ünlü futbol takımı Genoa ve Sampdoria'nın taraftarlarını, köprünün enkazında birlik beraberlik içinde gösteren karikatürüyle İtalya'da ses getiren Eke, 4 yılı aşkın süredir İtalya'da yaşıyor. İtalyan futboluna olan ilgisini, beğenilen çizimleriyle harmanlayınca bu ülkeye entegre olmakta güçlük yaşamadığını söyleyen Eke, ilkokuldayken çizdiği bir karikatürün ödül almasının kendisi için büyük motivasyon olduğunu dile getirdi.

Eke, Turhan Selçuk, Semih Balcıoğlu, Tan Oral, Semih Poroy, Selçuk Demirel, Fransız Jean Jacques Sempe ve Arjantinli Guillermo Mordillo'nun takip ettiği çizerler olduğunu kaydetti.

Karikatür ile hiçbir dile gerek yok

İnternet ve sosyal medyanın gelişimiyle görünürlülüğün ve etkileşimin arttığına işaret eden Eke, şunları söyledi:

"İnsanlar, eskiden bu tarz çalışmalarını sergiler veya kitaplarla duyururlardı. Bu yöntem halen geçerliliğini korusa da günümüzde sosyal medya ek bir yöntem olarak ortaya çıktı. Sosyal medyadan her paylaştığım çizimle, adeta serginin duvarına yeni eserler ekliyorum. Bu sayede aranızda binlerce kilometre olan insanlara bile dokunabiliyorsunuz. Çünkü çizginin evrensel bir yönü de var. Hiçbir dile gerek kalmadan sadece çizgiyle anlaşılabilir oluyorsunuz."

İtalya'da sembol olan karikatürü

Eke, Cenova'da geçen yıl 43 kişinin ölümüne neden olan Morandi Köprüsü faciasının, İtalya'yı yasa boğduğunu vurgulayarak, olayı sosyal medyada ilk duyduğunda az kullanılan bir köprünün çöktüğünü düşündüğünü ancak olayın detayını öğrendiğinde çok etkilendiğini dile getirdi.

Bu konuda hislerini aktarmak ve bir mesaj vermek istediğini anlatan Eke, facianın yaşandığı şehrin iki ezeli rakibi Genoa ve Sampdoria takımlarının taraftarlarını böyle bir olay karşısında birlik olmuş şekilde çizdiğini anlattı.

Eke, "Rekabetleriyle bilinen iki takımın, İtalyan halkının bu iki farklı düşüncedeki takım taraftarını omuz omuza görmesi onlar için de etkili bir mesaj oldu" dedi.

Olayın sembolü haline geldi

Karikatürünün nasıl bu kadar yankı uyandırdığına değinen Eke, şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası beklemiyordum. Bu tarz toplumsal olaylara ilişkin pek çok çizim yaptım ama buradaki etki, çok daha büyük bir noktaya ulaştı ve İtalya'da önde gelen insanlar, bu çizimi paylaştı, televizyon kanalları gösterdi ve bu olayın bir sembolü haline geldi. Olay trajik ama yapmış olduğum çizimin, bu olayın birlik ve beraberlik simgesi haline gelmesi beni ayrıca gururlandırıyor."

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İtalyan futbolundaki ırkçılık sorunu

Eke, Serie A'da artan ırkçılık vakalarına Inter'in Belçikalı forveti Romelu Lukaku'ya Cagliari deplasmanında yapılan ırkçı tezahüratlar üzerinden çizdiği karikatürle tepkisini gösterdiğine değindi.

İtalya'da siyahi futbolculara yönelik bu tezahüratların gelenek haline gelmeye başladığına dikkati çeken Eke, şunları kaydetti:

"Lukaku'ya destek olmak maksadıyla çizdim. Gerçekten söylenecek fazla bir şey yok. Bu bir oyun, bu tarz bir davranış o sahaya yakışmıyor. Yenebilirsin, yenilebilirsin, taraftarlık başka bir şey olmalı. Taraftarlık, karşı takımı ve oyuncularını rencide etmek yerine kendi takımını desteklemek olmalı. Bunun önünü çok sert bir şekilde almak gerekiyor. Çünkü bu yapılan davranış anlamsız geliyor. Bunun futbolu kirlettiğini düşünüyorum. Benim çizimlerimden birkaç kişi daha etkilenirse, bu fikrin ve davranışın gerçekten yanlış olduğunu düşünürse ne mutlu bana."

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