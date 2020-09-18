Joker 2 filmi için Joaquin Phoenix’e 50 milyon dolar teklif edildi

DC Comics karakteri Joker’in ortaya çıkış hikayesini anlatan Joker filmi, 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak rekor kırmıştı. The Joker filminde canlandırdığı rolüyle Phoenix, Oscar’ın yanı sıra Altın Küre ve BAFTA’da da En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanmıştı.

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Joker filmiyle bu yıl En İyi Erkek Oyuncu dalında da Oscar ödülünü kazanan ABD’li oyuncu Joaquin Phoenix’e Joker 2 ve Joker 3 için 50 milyon dolar teklif edildiği iddia edildi.

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Karakteri tekrar oynamak istiyor

The Mirror’a konuşan sektörden bir kaynak Phoenix’in iki devam filmi için görüşme yaptığını öne sürerek, “Joaquin önce tek bir Joker filmi yapma niyetindeydi. Ancak şimdi bu konudaki tavrı değişti. Geçen yılki tartışmalara rağmen karakteri tekrar oynamak istediğini söylüyor. Hala görüşme aşamasındalar ancak senaryolar yazılıyor ve Joaquin bununla çok meşgul” ifadelerini kullandı. İddialar arasında, yapımcı şirket Warner Bros’un iki devam filmi için Phoenix’e 50 milyon dolar önerdiği de yer aldı.