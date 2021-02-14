Kabak diyeti nasıl yapılır, zayıflatır mı, faydaları nelerdir ve daha fazlası...

Kabak detoksu olarak da bilinen kabak diyeti, hızlı ve sağlıklı bir kilo verimini hedefleyenler için ideal bir beslenme programı sunar. Detoks beslenme programları, tek tip beslenmeyle vücuttaki ödemlere atmaya yarayan yöntemlerdir. Bu nedenle hızlı kilo ve ödem kaybı yaşatırlar. Bunlardan biri olan kabak diyeti şu şekilde yapılır:

Diyet 3 ana ve 1 ara öğün şeklinde yapılır. Ara öğünün öğle yemeğinden sonra ve akşam yemeğinden önce uygulanması tavsiye edilir. Akşam yemeği kişinin programına uygun olarak en erken saate alınır.

Sabah kahvaltısında saf protein alınır.

Öğle ve akşam yemeklerinde ise kabaktan hazırlanmış sağlıklı ve besleyici yemek tüketilir.

Kafein içerikli ürünler vücudun ödem tutmasına neden olduğu için diyet programı dışında bırakılır. Çay ve bitki çayı gibi içecekler şekersiz tüketilir ve açık demli olarak içilir.

Bol miktarda su tüketilmesi önerilir.

Aralıksız olarak 3 gün uygulanır ve 3 günün üzerinde devam edilmesi önerilmez.

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Kabak Diyetinin Vücuda Faydaları Nelerdir?

İçerdiği vitamin ve mineraller açısından vücuda çok yönlü yarar sağlayan kabak, A, B1, C, E ve K vitaminlerini içerir. Magnezyum, demir, bakır, karoten alfa ve beta mineralleri açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Bol miktarlı lifli içeriğiyle kabak detoksunun faydaları şunlardır:

Vücuttaki ödemlerin ve toksinlerin atılmasını hızlandırır.

Kabızlık gibi sindirim problemlerini giderir ve çalışan bir bağırsak sistemi sağlar.

Vitaminli içeriğiyle çeşitli kanserlere yakalanma riskini azaltır.

Kemikleri güçlendirir ve kemik ile eklem ağrılarına iyi gelir.

Kalp, göz ve cilt sağlığına iyileştirici katkıda bulunur.

Düşük kalorisi kilo oluşumunu engeller ve kilo verimini hızlandırır.

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Kabak Diyeti Yapmak İçin Gereken Malzemeler Nelerdir?

Kabak detoksu her evde bulunabilecek malzemeler ile yapılır. Kolay hazırlanan detoks tarifi, pratik öğünlerin ortaya çıkmasını sağlar. Kabak detoksu için gereken malzemeler şunlardır:

2 adet orta boy kabak

2 yemek kaşığı yağsız yoğurt

2 adet ceviz içi

Arzuya göre dereotu, nane, kırmızı biber, karabiber ve kekik.

Kabak detoksu üç malzeme ile kolayca hazırlanır. 2 adet kabak ince ince rendelenir. Rendelenen kabaklar yağsız olacak şekilde pişirme işlemine tabi tutulur. Pişirilen kabaklar ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Yağsız yoğurt ve ceviz, hazırlanan kabağın üzerine eklenir. Arzuya göre nane, dereotu veya çeşitli baharatlarla süslenir.

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Kabak Diyeti Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kabak diyeti yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Her diyet gibi kabak detoksu da belli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. Kabak detoksunun kuralları şu şekildedir:

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Beslenme programının dışına kesinlikle çıkılmamalıdır: Detoks programlarında amaç tek tip beslenerek yağ yakım işlemini hızlandırmaktır. Bu nedenle beslenme programının dışına çıkmak detoksu işlevsiz kılar.

Zaman doğru olarak planlanmalıdır: Doğru zaman planlanması öğün atlama riskini ortadan kaldırır. Bu sayede öğünler detoks listesindeki sıra ve içerikle takip edilebilir. Erken yatmak kişiyi acıkma hissinin belirgin hale gelmesinden kurtarır. Gerekli uykunun alınması uykuda kalori yakan vücut için önemlidir.

Bol sıvı tüketilmelidir: Kabak detoksunda tüketilmesi esas olan sıvı sudur. Bol miktarda tüketilmeli ve detoksun işi kolaylaştırılmalıdır. Su vücudu dengeli çalıştırdığı, ödem attırdığı ve açlık hissini bastırdığı için diyetlerde bol tüketilmesi tavsiye edilir.

3 gün kuralına uyulmalıdır: Tek tip beslenme önerilen süre dışında devam edildiğinde vücudun dengesini kaybetmesine yol açar. Dengesini kaybeden vücut zarar görür. Bu nedenle kabak detoksunun önerilen süresi 3 gündür ve aşılmaması net bir kuralıdır.

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Kabak Diyeti Ne Kadar Zayıflatır?

Kabak detoksu kısa sürede çok kilo verdirdiği için pek çok kişi tarafından tercih edilir. Doğru uygulanan kabak detoksu kilo verimi 3 günde 3 kilo şeklinde gerçekleşir. Uygulayan kişilerin bu kiloyu verebilmesi için programı doğru ve eksiksiz uygulaması tavsiye edilir.

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Örnek Kabak Diyeti Listesi

Kabak detoksu günlük listesi kabak tarifini içerdiği için oldukça basit ve pratiktir. Örnek kabak diyeti listesi şu şekildedir:

Sabah:

Haşlanmış 2 adet yumurta

1 dilim peynir

Öğle:

Kabaktan hazırlanan detoks yemeği

Ara Öğün:

Bol lif ve az şeker içeren 2 tane meyve

Akşam:

Kabaktan hazırlanan detoks yemeği

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