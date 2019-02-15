Hayat Kalbi yeniden yapılandırmak
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

​Kalbi yeniden yapılandırmak

Kalbi yeniden yapılandırmak

Uzun zamandır Türkçeye çevrilmesi beklenen Hamza Yusuf’un Kalbin Simyası isimli eseri Timaş Yayınları etiketiyle 2019’un ilk günlerinde raflarda yerini aldı. Bu kitabın dönüşüm arifesindeki kalplere bir mesajı var.

Haber Merkezi Yeni Şafak

HANDE YILDIRIM ÖNSÖZ

Dünya üzerindeki “misyonumuz ve vizyonumuz”un engellere, yüklere, dertlere, tasalara ve hatta insanlara karşı koymak, onlarla “baş etmek”, bir şeylere tahammül etmek olduğunu düşünürüz çoğu zaman ve bunun adını “imtihan” koyarız. Daha doğrusu ilahî takdirle koyulmuş bir adı, istemsizce anlam kaymasına uğratır, asıl manayı pek düşünmeyiz. Doğaldır, her zaman noksanız, bir yerlerden.

Oysaki imtihan, ya da bu dünyadaki bu “antrenman”, “bir şeylere, birilerine rağmen”den ziyade, bir şeylerle, birileriyle yaşamayı öğretmeli bizlere. Her kişisel gelişim mevzusuna konu olan kendiyle barışıklık ve farkındalık bu “ile” bağlacında sırlı aslında: Olduğu gibi kabul edip kalpteki tüm paslardan arınarak gayret etmek -ki gayretin asıl anlamlarından biri sevgidir-, mutlanmak. Böylece kalplerimizin bunca yılın direnciyle paslanmış rezistansları onlardan kurtulup arınır; bakır, altına dönüşür. Bu bir simya meselesidir. Tıpkı Hamza Yusuf’un Kalbin Simyası’nda ele aldığı gibi.

BİR KAZA VE BİR SEÇİM

“Herkes, kendi kalbinin çobanıdır,” der Hamza Yusuf Hanson. 17 yaşında geçirdiği bir trafik kazasının ardından gelen bir tefekkür süreciyle İslam’ı seçen ve o gün bugündür dünyanın dört bir tarafında canla başla çalışan, klasik Doğu ve Batı bilimlerine hâkim değerli bir âlim kendisi. Yıllar yılı insanların İslam’ın önce zâhiriyle, sonra ise bâtınıyla tanışmasına vesile olmuş kült eser Purification of the Heart’ın müellifi. Yıllardır tercümesi beklenen bu değerli eser, Timaş Yayınları etiketiyle 2019’un ilk günlerinde raflarda yerini aldı. Peki bu kitap dönüşüm arifesindeki kalplere ne diyor?

REKLAM

Kalbin Siması/nHamza Yusuf/nTimaş Yayınları

FORMATLANMAYA HAZIRLANIYORUZ

Neredeyse tamamıyla dış görünüş ve maddiyat odağında seyreden günümüzün dünyası, manevî gelişime daha fazla ihtiyaç duyar hale geldi. İnsanoğlunu boşluğa sürükleyen asıl neden ise manevî dayanak noktalarının kaybolması sonucunda nefsin isteklerinin doğru yönlendirilemeyip kalbin kibir, cimrilik, düşmanlık duygusu gibi birçok olumsuz nitelik tarafından kuşatılmış olması. İşte; Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk Müslüman beşerî ilimler üniversitesi olan Zaytuna College’in kurucusu, dinî meseleleri samimiyetle, ulema-halk ayrımı yapmadan anlatabilen, aynı zamanda sosyal bilimlere dair entelektüel birikimi ve disiplinlerarası metoduyla, kadim İslam geleneğini esas alan bir âlim ve mutasavvıf olan Hamza Yusuf, bu anlam arayışına ket vuran kalbî rahatsızlıkları irdeliyor. Kalbin Simyası: Manevî Yaralara Çare Bulmak, kalbin manevî hastalıklarını teşhis edip bu hastalıklara Kur’ân, gelenek ve ilim eksenli sürdürülebilir tedavi yöntemleri öneriyor, bizler de kalplerimizi, “gönül”lere dönüştürmek üzere manen formatlamaya hazırlıyoruz.

/**/
Faizler daha da düşecek

Faizler daha da düşecek

​Maliye Bakanı Albayrak, İzmir'de konuştu.
Güvenli bölgedesadece Türkiye olmalıdır

Güvenli bölgedesadece Türkiye olmalıdır

Bakan Akar'dan Münih Güvenlik Zirvesi'de önemli açıklama.
Bedelini ödeyecekler

Bedelini ödeyecekler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polise saldıran HDP'li vekile tepki.
Eski defterler açıldı

Eski defterler açıldı

MHK başkanı olmasının ardından ortalık karıştı.
Kaynağaçok yaklaştık

Kaynağaçok yaklaştık

Bakan Dönmez: Birkaç hafta içinde bulacağız.
Yeni Şafak okur anketi

Yeni Şafak okur anketi

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Bu sene TEKNOFEST'e rekor katılım bekleniyor.
Temizliğe devam edeceğiz

Temizliğe devam edeceğiz

​Bakan Çavuşoğlu: Bunun kaçarı, alternatifi yok.

Kadıköy'de yangın paniği

Kadıköy'de yangın paniği

14 katlı bina inşaatındaki yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Dolapta saklamayın

Dolapta saklamayın

Bilindiği gibi değil: Faydasından çok zararı var.
Davayı kazandık

Davayı kazandık

Mustafa Cengiz: Ceza ihtimali ortadan kalktı.
Yağmur da kar da sürecek

Yağmur da kar da sürecek

​Meteoroloji'den yurt geneli için önemli uyarı.
Silah sesini çocuk sesleri aldı

Silah sesini çocuk sesleri aldı

​Cerablus, Fırat Kalkanı'yla eski günlerine döndü.
MHK'nın yeni başkanı belli oldu

MHK'nın yeni başkanı belli oldu

Yusuf Namoğlu'nun yerine getirilen isim açıklandı.
WhatsApp ele verdi

WhatsApp ele verdi

FETÖ'cü albay, giysi dolabında yakalanmıştı.
ABD kimi gözleyecek?

ABD kimi gözleyecek?

​NATO toplantısındaki 'gözlemci olalım' teklifi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.