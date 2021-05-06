Kanal 7'nin dizisi 'Yemin' Hindistan'da yayınlanacak

Kanal 7'de yayımlanan Yemin’in ilk iki sezonunda Gökbek Demirci ve Özge Yağız başrolleri paylaşırken, 3’üncü sezonda Cansu Tuman kadroya dahil oldu.

Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yemin dizisi Hindistan’da yayınlanacak. Kanal 7’de 3’üncü sezonu yayınlanan dizinin 3 sezonu da Hindistan’ın dijital platformu MX Player tarafından satın alındı. Dizi tüm Hint dilleri ve İngilizce dublajlı olarak platformda yer alacak.

Bollywood yapımlarıyla rekabet edecek

İçerik üretiminde dünyada önemli bir noktada bulunan Hintistan’ın Bollywood’uyla rekabet edecek olan Yemin’in başrollerini Gökberk Demirci, Özge Yağız, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova’nın paylaşıyor.

Karamel Yapım tarafından hayata geçirilen Yemin’in ilk iki sezonunda Gökbek Demirci ve Özge Yağız başrolleri paylaşırken, 3’üncü sezonda Cansu Tuman kadroya dahil oldu.



Üçüncü sezonunda olan Yemin dizisi 333 bölümü geride bıraktı.

Yeni sezonda farklı bir hikaye başlıyor

İlk iki sezonda Emir ve Reyhan’ın aşkının işlendiği dizinin, 3’üncü sezonunda Reyhan’dan sonra yeni bir hayata başlayan Emir ile hapisten çıktıktan sonra bir başına kalan Feride’nin kesişen yolları konu ediliyor.

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Proje ve hikaye Nazmiye Yılmaz tarafından oluşturulurken, dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli, Serkan Mut yer alıyor. Senaryosu Başak Yazı Odası tarafından yazılan Yemin’in müzikleri ise Minör’e ait.