Kastamonu'da Regaib Gecesi'nde asırlık 'helva ikramı geleneği' yaşatıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir asırdır süren gelenekte, mahalle sakinleri Regaip Gecesi'nde bir araya gelerek helva pişirdi. Programa katılan Tokat Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Regaib Gecesi'nin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Gecesi dolayısıyla asırlık helva ikramı geleneği yaşatıldı.
İlçe genelinde bir asırdır sürdürülen gelenek kapsamında mahalle sakinleri, Regaib Gecesi'nde bir araya gelerek kazanlarda helva pişirdi.
Hazırlanan helva, mahalle camilerinde düzenlenen mevlit programlarının ardından vatandaşlara ve misafirlere ikram edildi.
Sümer, Ethem, Tekke ve Gökırmak mahallelerinde gerçekleştirilen helva ikram programlarına katılan Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve İl Genel Meclis Üyesi Bayram Özsoy, vatandaşlarla sohbet ederek kandillerini tebrik etti.
Belediye Başkanı Arslan, Regaib Gecesi'nin manevi iklimine uygun şekilde yaşatılan geleneğin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.