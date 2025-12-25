Yeni Şafak
Kastamonu'da Regaib Gecesi'nde asırlık 'helva ikramı geleneği' yaşatıldı

23:1325/12/2025, Perşembe
AA
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir asırdır süren gelenekte, mahalle sakinleri Regaip Gecesi'nde bir araya gelerek helva pişirdi. Programa katılan Tokat Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Regaib Gecesi'nin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Gecesi dolayısıyla asırlık helva ikramı geleneği yaşatıldı.

İlçe genelinde bir asırdır sürdürülen gelenek kapsamında mahalle sakinleri, Regaib Gecesi'nde bir araya gelerek kazanlarda helva pişirdi.

Hazırlanan helva, mahalle camilerinde düzenlenen mevlit programlarının ardından vatandaşlara ve misafirlere ikram edildi.

Sümer, Ethem, Tekke ve Gökırmak mahallelerinde gerçekleştirilen helva ikram programlarına katılan Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve İl Genel Meclis Üyesi Bayram Özsoy, vatandaşlarla sohbet ederek kandillerini tebrik etti.


Belediye Başkanı Arslan, Regaib Gecesi'nin manevi iklimine uygun şekilde yaşatılan geleneğin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

Bir asırdır sürdürülen geleneği yaşatan hemşehrilerine teşekkür eden Arslan,
"Kültürümüzü gelecek nesillere aktaran kıymetli büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Regaib Gecesi'nin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum."
dedi.
Gökırmak Mahallesi Muhtarı Ahmet Yüksel ise Regaib Gecesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek helva ve yemek hazırladıklarını anlatarak,
"Yağ, süt ve un gibi malzemeler mahalle sakinlerimiz tarafından temin edilir. Bu dayanışmayla hem misafirlerimizi ağırlar hem de geleneklerimizi yaşatırız."
ifadesini kullandı.



