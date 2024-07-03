Kaya tuzundan yaptı: 3 metre 33 santimetrelik dev tespih görenleri şaşırtıyor

Çankırılı Fatih Gümüş, kaya tuzundan 3 metre 33 santimetre uzunluğunda yaklaşık 90 kilogram ağırlığında tespih yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesinde memur olan Gümüş, kaya tuzu ile farklı malzemelerden hobi amaçlı tespih yapıyor. Uzun zamandır çok büyük bir tespih hayali kuran Gümüş, Çankırılı olduğu için bunu kaya tuzundan yapmaya karar verdi. Gümüş, kente geldiğinde bir arkadaşının atölyesinde makine ile kesip işlediği kaya tuzundan 33 boncuk oluşturdu.