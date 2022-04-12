Kâbe hatıraları gözyaşı döktürüyor

Koleksiyoner Bekir Kantarcı’nın yaklaşık 30 yıldır bir araya getirdiği farklı dönemlere ait Kâbe örtüleri ile eski hac yolculuklarından hatıraların bulunduğu “Kabe Örtüleri ve Kâbe Yolunda Hatıralar Sergisi”, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı.
Koleksiyoner Bekir Kantarcı’nın yaklaşık 30 yıldır bir araya getirdiği farklı dönemlere ait Kâbe örtüleri ile eski hac yolculuklarından hatıraların bulunduğu “Kabe Örtüleri ve Kâbe Yolunda Hatıralar Sergisi”, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Hasan Mert Kaya’nın üstlendiği sergide, 1900’lü yılların başında Mekke’den dönüşte getirilen koku gülabdan zemzemlik gibi orijinal hediyelikler ve antikalar, Osmanlı dönemi hac vekâletnameleri ve şehadetnameleri de sergide yer alıyor.
Bu bir fırsat
Kantarcı’nın bu özel koleksiyonunda ayrıca Kral Abdülaziz zamanında Mekke’de son kez üretilen örtüler arasında yer alan kırmızı renkli ipek örtü parçası, Peygamber Efendimiz (SAV)’in kabr-i şeriflerinin duvarlarını süsleyen yeşil renkli parça ve daha pek çok eser meraklılarıyla buluştu.
Kantarcı, “Ramazan ayı manevi hislerin, duyguların en yüksek olduğu günler. Üç yıldır da pandemi nedeniyle Kâbe özlemini çok derinden hissediyoruz. Bu nedenle böyle bir sergi yapmaya karar verdik. Bu eserlerin karşısına geçip saatlerce gözyaşı dökenler var. Bir türlü ayrılmak istemeyenler var. Bu bir fırsattır. Kâbe hatıralarını görüp uzunca tefekkür ve teemmül etsinler” şeklinde konuştu.