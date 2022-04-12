Kâbe hatıraları gözyaşı döktürüyor

Koleksiyoner Bekir Kantarcı’nın yaklaşık 30 yıldır bir araya getirdiği farklı dönemlere ait Kâbe örtüleri ile eski hac yolculuklarından hatıraların bulunduğu “Kabe Örtüleri ve Kâbe Yolunda Hatıralar Sergisi”, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Hasan Mert Kaya’nın üstlendiği sergide, 1900’lü yılların başında Mekke’den dönüşte getirilen koku gülabdan zemzemlik gibi orijinal hediyelikler ve antikalar, Osmanlı dönemi hac vekâletnameleri ve şehadetnameleri de sergide yer alıyor.

Bekir Kantarcı

Bu bir fırsat

Kantarcı’nın bu özel koleksiyonunda ayrıca Kral Abdülaziz zamanında Mekke’de son kez üretilen örtüler arasında yer alan kırmızı renkli ipek örtü parçası, Peygamber Efendimiz (SAV)’in kabr-i şeriflerinin duvarlarını süsleyen yeşil renkli parça ve daha pek çok eser meraklılarıyla buluştu.

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FOTOĞRAF 7 Kabe-i Muazzama'nın örtüsü saf ipek üzerine altın işlemeli olarak 3 aylık bir çalışma sonucunda dokunuyor. Mekke'de bulunan Kabe-i Şerif Örtü Fabrikası sadece 3 ay çalışarak Kabe'nin örtüsünü dokuyor. Halis siyaha boyanmış ipekten ve 16 parçadan oluşan Kabe örtüsü burada usta eller tarafından işleniyor. 14 metre yüksekliğe sahip olan örtünün üzerinde 'La İlahe İllalah Muhammedün Rasulullah - Allah Celle Celalühü - Sübhanallahi Vebihamdihi Sübhanallahi el Azim - Ya Hannan Ya Mennan'' ibarelerinin yazılı olduğu Kabe kuşağı bulunuyor. Kabe örtüsü hacı adaylarının Arafat'ta olduğu arefe günü değiştiriliyor. Örtü değişimi sırasında Mekke şehrinde yalnızca yerli halk bulunuyor. Tarihte Kabe'yi örtme işi değişik kabileler tarafından yardımlaşarak yapılmış. İlk olarak tek başına Ebu Rabia Abdullah, Kabe'yi örtmüş. Yine Abdulmuttalib'in zevcesi Netile Hubab (Abbas'ın annesi) rivayet edildiğine göre, kaybolan oğlu Abbas bulunursa Kabe'yi kendi başına örteceğini vadedmiş. Oğlu bulununca bu vaadini yerine getiren Netile Hubab böylelikle tek başına Kabe'yi örten ilk kadın olarak tarihteki yerini almış. Hz. Ömer zamanında ilk olarak Kabe beyt-ül maldan (devlet hazinesi) örtülmüştür. Bundan sonra Kabe örtüsü hükümetlerin sorumluluğunda oldu. Kabe'nin örtüsü böyle dokunuyor Kabe-i Muazzama'nın örtüsü saf ipek üzerine altın işlemeli olarak 3 aylık bir çalışma sonucunda dokunuyor. Mekke'de bulunan Kabe-i Şerif Örtü Fabrikası sadece 3 ay çalışarak Kabe'nin örtüsünü dokuyor. BiP'te paylaş

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Kantarcı, “Ramazan ayı manevi hislerin, duyguların en yüksek olduğu günler. Üç yıldır da pandemi nedeniyle Kâbe özlemini çok derinden hissediyoruz. Bu nedenle böyle bir sergi yapmaya karar verdik. Bu eserlerin karşısına geçip saatlerce gözyaşı dökenler var. Bir türlü ayrılmak istemeyenler var. Bu bir fırsattır. Kâbe hatıralarını görüp uzunca tefekkür ve teemmül etsinler” şeklinde konuştu.