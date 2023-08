Kişiliği ve spor ahlakıyla örnek bir genç: Mete Gazoz

Okçuluk sporuyla ilgilenen kız kardeşi Melisa Gazoz ise abisini şu sözlerle anlatıyor: “Abim, bir şey yapacaksa tam ve en doğru şekilde doğru yapmayı seven biridir. Bu sadece okçuluk da değil hayatının her alanında geçerlidir. Aynı zamanda çok zekidir ve her konuda mutlaka bir bilgisi vardır. Bu yüzden de çoğu şeyi hemen kabul etmez mutlaka sorgular ve gerekirse karşı çıkar. Bu konuda da örnek aldığım birisidir. Bir keresinde yarışmaya hazırlanırken bir yandan da son okuduğu kitaplardan yola çıkarak bize 2. Dünya savaşını ve Kurtuluş Savaşı yıllarını uzun uzun anlattı. Öğrenmeyi seven birisidir. Bir konuda yardıma ihtiyaç duysam ilk soracağım kişi abimdir.”