​Kışın şifacısı kat kat lahana ​

at kat güzel yapraklarıyla lahana kış mevsiminin sevilen sebzelerindendir. İçerdiği A vitamini ve lifler sayesinde hem antioksidan hem de sindirim sistemini düzenleyici özellikler gösterir. Anadolu’da sarma olmanın dışında birçok yemeğin ana malzemesi olan bu güzel sebze, kalorisi düşük ve tok tutucu olduğundan diyet yapanların da gözdesidir.

Lahana sarması

HASTALIKLARA ŞİFA

Lahana aslında sağlık söz konusu olduğunda üzerine uzun uzun yazılmış ve eski dünya tıp uzmanlarının ilgisine mazhar olmuştur. Neredeyse hemen her hastalık için suyundan lapasına onlarca farklı tarifle ilaçlar yapıp kullanan eski Yunan tıpçıları arasında onu tek ilaç olarak görenler bile vardı. Lahanayı seven ve önemseyen sadece onlar değildi elbette, Osmanlı’da da özel bir yeri olan lahana için III. Selim’in yazdığı bir şiir olduğu da iddia edilmekte. Akdeniz’in hemen her köşesinde yetişen bu bitkinin tarihsel kökleri görüldüğü gibi çok eski. Gerek sarma olsun, gerek kapuska, severek tükettiğimiz lahanaya dair, yine az rastlanır tarifler yazmak istiyorum bu hafta. Sağlıklı, mutlu ve bereketli bir hafta sonu dilerim.

Lahana dolması

Bütün Lahana Dolması

MALZEMELER:

- Bir küçük lahana

-8 yemek kaşığı tereyağı

- 1 su bardağı parmesan peyniri

- 50 gram sucuk

- 4 diş sarımsak

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI: Lahanayı iki parmak kalınlığında enine doğrayıp halkalar çıkaralım. Yağlanmış bir tepsiye yerleştirelim. Bir yüzünü 180 dercelik fırında hafifçe pişirelim ve ters çevirelim. Sarımsakları ezelim, tuz, karabiber, eritilmiş tereyağı ile karıştıralım. Sarımsaklı tereyağını lahananın üzerine sürelim. Rendelenmiş parmesan peynirini ve doğranmış sucuğu üzerine yerleştirelim. Tekrar fırınlayalım ve peynir kızarmaya başlayınca çıkarıp servise alalım. Afiyet olsun.

Lahana güveci

Lahana Güveci

MALZEMELER:

-2 su bardağı pirinç

-2 iri havuç

-2 patates

-1 kuru soğan

-2 diş sarımsak

-10 lahana yaprağı

-250 gram tavuk but

-Bir çay bardağı sıvı yağ

-1 çay kaşığı tuz

-Baharatlar

YAPILIŞI: Lahana yapraklarını sarma yapar gibi suda haşlayıp yumuşatalım. Soğanı ince ince doğrayalım. Patates ve havucu rendeleyelim. Sarımsakları ezelim. Tavuk butlarını doğrayalım. Bir tencerede soğanı az yağ ile kavuralım. Tavuğu ilave edip kavuralım. Patates, havuç ve sarımsağı ekleyelim.

Yıkadığımız pirinci ilave edip az su ekleyerek içi pişirelim. Tuz ve baharatı ilave edelim. Kalın kenarlı bir tepsiyi yağlayalım. Bir kat lahana yaprağı döşeyip içi yerleştirelim. Üzerine bir kat daha lahana yaprağı döşeyelim. Tekrar iç koyalım ve en üste yine lahana yaprakları dizelim. Önceden ısıttığımız 150 derecelik fırında yavaş yavaş pişirelim. Üzeri kızardığında alalım ve dilimleyerek servis edelim. Afiyet olsun.

