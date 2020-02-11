Koronavirüsün adı değişti: Covid-19'un aşı tarihi verildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şimdi hastalık için bir adımız var ve bu Covid-19" dedi.

"Coğrafi bir yere, bir hayvana, bir bireye veya bir grup insana atıfta bulunmayan, aynı zamanda telaffuzu mümkün ve hastalıkla bağlantılı bir isim bulmalıydık." diye konuşan Ghebreyesus, virüse yeni isim verilmesinin "yanlış veya damgalayıcı" olabilecek diğer adların kullanılmasını önlemek için önemli olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, ayrıca yeni ismin gelecekteki tüm koronavirüs salgınları için standart bir format olarak kullanılma fırsatı vereceğine dikkati çekti.

OYNAT 03:25 Çin'de yaşayan Nurettin Akçay: Bunlar daha iyi günlerimiz 19 ülkeye yayılarak ölümlere neden olan Koronavirüsü tehlikesi büyüyor. 3 yıldır Çin'de yaşayan doktora öğrencisi Nurettin Akçay son durumu anlattı: 'Günde 20-30 kişinin virüsten hayatını kaybediyor. 10 bin kişi müşahede altında. Uzmanlar hasta ve ölü sayısının artacağını söylüyor. İnsanların üzerinde psikolojik baskı var. Kimse sokağa çıkmıyor her yer kapalı. Sokaklar korku filmlerini andırıyor'. BiP'te paylaş

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