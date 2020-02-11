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Koronavirüsün adı değişti: Covid-19'un aşı tarihi verildi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'de çıkan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) "Covid-19" adının verildiğini duyurdu. Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şimdi hastalık için bir adımız var ve bu Covid-19" dedi.

"Coğrafi bir yere, bir hayvana, bir bireye veya bir grup insana atıfta bulunmayan, aynı zamanda telaffuzu mümkün ve hastalıkla bağlantılı bir isim bulmalıydık." diye konuşan Ghebreyesus, virüse yeni isim verilmesinin "yanlış veya damgalayıcı" olabilecek diğer adların kullanılmasını önlemek için önemli olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, ayrıca yeni ismin gelecekteki tüm koronavirüs salgınları için standart bir format olarak kullanılma fırsatı vereceğine dikkati çekti.

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"İlk aşı 18 ayda çıkabilir"

  • Virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere "mümkün olabildiğince agresif" mücadele vermesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı.
  • Ghebreyesus, "Bu yüzden bugün mevcut silahları kullanarak elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.
  • Bilim insanları koronavirüs hakkında "karışıklık ve damgalanmadan" kaçınmak için DSÖ'ye resmi bir isim verme çağrısında bulunuyordu.
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