Küçük bir oyunla başladığı tekvandoda dünya şampiyonu oldu

Konya'da oturan Zeliha Ağrıs, derslerinden arta kalan zamanlarda babasının lokantasında zaman geçirirken, yakınında bulunan tekvando salonuna merak sardı.

Salonda spor yapanlara özenen Zeliha Ağrıs, babasına tekvando öğrenmek istediğini söyledi. Olumsuz yanıt almasına rağmen pes etmeyen Zeliha Ağrıs, bir gün babasına, tekvando antrenörünün kendisini çağırdığını söyledi. Antrenöre de babasının görüşmek istediğini belirten Zeliha Ağrıs, bu küçük oyunla buluşturduğu ikiliyi ikna edip, tekvando öğrenme hayalini gerçekleştirdi.

Tekvandoya 10 yaşında başlayan Zeliha Ağrıs, 2 yıl sonra yıldızlar milli takımında yer aldı. 13 yaşında gençler Avrupa üçüncülüğünü elde eden Zeliha Ağrıs, 2015 yılında gençler Avrupa şampiyonu olurken, 2017 yılında büyükler dünya şampiyonasında altın madalya kazandı.

Dünya şampiyonu milli sporcu, "Şimdiki hedefimiz takım halinde büyükler dünya şampiyonasına katılıp, dünya şampiyonu olmak. Her sporcunun hayali gibi olimpiyat şampiyonluğu kazanmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Kazandığı başarıların kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Zeliha Ağrıs, tekvandoya başlangıç hikayesini şöyle anlattı:

Konya'da babamın lokantası vardı. Yakınında da tekvando salonu bulunuyordu. Benim tekvandoya başlamama izin verilmemişti. Ben antrenörün yanına gittim, 'babam sizinle görüşmek istiyor' dedim. Babamın yanına da gidip, 'hoca seni çağırıyor' dedim. Böylelikle buluşturdum ve ufak oyunla tekvando sporuna başladım. Sonrasında kazandığım tüm şampiyonluklar ve olimpiyat hedefi benim için çok güzel duygu. Olimpiyat şampiyonu Türk sporcu olmak istiyorum.

FOTOĞRAF 40 Ay, dünyaya en yakın noktaya ulaştığında yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak şekilde izlendi. İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul Hatay Hatay Hatay Yeşil bir renk tonlaması ile görüntülenen Süper Ay Türkiye’nin farklı bölgelerinde birçok kişi tarafından ilgi ile izlendi. Havanın açık olduğu bölgelerde daha iyi görüntülenen Süper Ay, Hatay’ın İskenderun ilçesinde farklı bir bakış açısı ile ağaç yapraklarının arasından görüntülendi. Van Van Van Van Van Van Ankara Yunanistan Yunanistan Yunanistan Yunanistan Yunanistan Brüksel Brüksel İstanbul İstanbul New York New York New York Yılın ilk Süper Ay'ı tüm dünyadan görüntülendi 2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü. Ayın dünyaya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden izlendi. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Brüksel ve New York'tan da objektiflere yansıyan Süper Ay görüntüleri nefes kesti.