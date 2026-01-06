Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Kudüs şairi Mehmet Akif İnan Şanlıurfa'daki kabri başında anıldı

Kudüs şairi Mehmet Akif İnan Şanlıurfa'daki kabri başında anıldı

13:476/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da 2000 yılında hayatını kaybetmişti.
Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da 2000 yılında hayatını kaybetmişti.

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan, vefatının 26. yılında Şanlıurfa'daki kabri başında anıldı.

Harran Kapı Mezarlığı'ndaki anma programında, İnan'ın kişiliği, hatıraları ve edebi yönüyle ilgili yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, anma programına telefonla bağlanarak katılanlara seslendi. Yalçın, şöyle konuştu:


"Akif İnan üstadımız hem şairliğiyle, hem öğretmenliğiyle, hem yazarlığıyla, entelektüel kimliğiyle ve aksiyoner duruşuyla, sendikamızın kurucu genel başkanı olması vesilesiyle iz bırakmış, hatıralarıyla insanları yönlendirebilen ve ufuk çizebilen bir müktesebatı emanet etmiş kıymetli bir büyüğümüz. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in kurucu genel başkanı olması vesilesiyle de bu hatırasına, bu mirasına sahip çıkıyor, yeni kuşaklarla buluşturma konusunda olağanüstü gayret gösteriyoruz."



MEHMET AKİF İNAN 26 YIL ÖNCE VEFAT ETMİŞTİ

Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun da Mehmet Akif İnan'ı ölümünün 26. yılında anmak için bir araya geldiklerini belirterek, anma programına katılan herkese teşekkür etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ise İnan'ın tanışmaktan mutlu olduğu müstesna insanlardan birisi olduğunu ifade etti. Törene, İnan'ın ailesi, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sendika üyeleri ile İnan'ın sevenleri katıldı. "Mescid-i Aksa" şiiriyle "Kudüs şairi" olarak da bilinen İnan, memleketi Şanlıurfa'da 6 Ocak 2000'de vefat etmişti.



#mehmet akif inan
#şanlıurfa
#yazar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS sınav tarihi: MEB bursluluk sınavı 2026 ne zaman yapılacak, başvuru tarihi açıklandı mı?