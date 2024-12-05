Kurukahveci Mehmet Efendi’den kültür yolculuğuna çıkaracak 'Hakiki Kahve Keyfi' sergisi

Türkiye'nin ve dünyanın en köklü kahve markalarından biri olan Kurukahveci Mehmet Efendi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nü kahve kültürümüzün yolculuğunu İstanbul Galataport Paket Postanesi’nde “Hakiki Kahve Keyfi” sergisiyle kutlayacak.

“Hakiki Kahve Keyfi” sergisi üç ana konuyu ele alıyor:

Kahve ve Kahvehane bölümünde; ilk kez Etiyopya ve Yemen’de yetiştirilmeye başlayan ve Sufi dervişler aracılığıyla yaygınlaştırılan kahvenin, 1500’lü yıllarda imparatorluk başkenti İstanbul’da çok yönlü bir ikram kültürüne dönüştüğü, kahvenin Avrupalı gezginler ve tacirler tarafından “Türk âdeti” olarak tarif edildiği, kahve ve kahvehane kültürünün özellikle 17. ila 19. yüzyıllar arasında tüm toplumların sanat, kültür, siyaset ve ekonomi alanlarına büyük katkı sağladığı özet bilgiler ve görsellerle ele alınıyor.

Kahve Yetiştiriciliği ve İklim Değişikliği bölümünde; kahve bitkisinin özellikleri, başlıca kahve türleri, kahve yetiştiriciliğinin zorlukları ile küresel iklim değişikliğinin son yıllarda kahve yetiştiriciliğini ve kahve tedarik zincirini nasıl tehdit ettiği anlatılıyor. Aynı bölümde ayrıca Türkiye’deki ilk kahve yetiştirme denemeleri ele alınıyor.

Üçüncü bölümde ise kahve kültürümüzün 1871’den beri yaşatılmasında önemli bir görev üstlenen Kurukahveci Mehmet Efendi’nin kurum tarihi ve günümüzdeki üretim ve ihracat faaliyetleri anlatılıyor.

Tarihi objeler sergide vatandaşlarla buluşacak

Serginin bu üç ana bölümü yanı sıra, Galataport Paket Postanesi için özel olarak tasarlanan bölümlerde gerek markanın gerekse Paket Postanesi’nin tarihi açısından anlamlı ek içeriklerde, Kurukahveci Mehmet Efendi’nin 1950’li yılların ortasına kadar Paket Postanesi üzerinden yaptığı şehir dışı gönderimler, Anadolu’nun en ücra köşelerinden gelen bakkal, kuruyemişçi ve kahvecilerden gelen sipariş mektuplarıyla anlatılıyor.

Galataport Paket Postanesi’nde 15 Şubat tarihine kadar gezilebilecek sergiyle birlikte Kurukahveci Mehmet Efendi kahve ürünlerinin satışı yapılacağı “pop-up” mağazada ise eski kahve fincanları, cezve, ibrik, kavurma ve öğütme aletleri gibi bazı tarihî kahve gereçleri sergileniyor. Yine aynı katta yer alan atölye alanında ise zaman zaman kahve tadımları, Türk ve dünya kahveleri konusunda seminerler düzenlenmesi planlanıyor.

Sergi Türkiye'nin başka illerinde de sergilenecek

Kurukahveci Mehmet Efendi CEO’su Tuncer Akgün sergiyle ilgili şunları söyledi:

“Firmamız için bu sergi ticari bir projeden ziyade bir kültür hizmeti projesidir. Kahve kültürünün Doğu’dan Batı’ya, özellikle de İstanbul’dan Avrupa’ya yayıldığı gerçeğini hatırlatmanın, ülkemizin dünya kahve kültürüne yaptığı katkılara sahip çıkmanın çok önemli olduğu düşüncesiyle sergi içeriği ve tasarımı çok büyük bir özenle hazırlandı. Gezici sergi olarak tasarlanan modülleri önümüzdeki yıl ülkemizin başka kentlerine de götürmeyi planlıyoruz. Sergimizin açılışını Dünya Türk Kahvesi Günü’nde, kurumumuz için özel bir önem taşıyan Paket Postanesi’nde yapabildiğimiz için ayrıca çok mutluyuz.”

"Kahvenin yeni dostluklara vesile olmasını canı gönülden ümit ediyoruz"

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kurukahveci ise; "Hakiki kahve keyfi’ ifadesi bizim için özenle hazırlanmış iyi bir kahve değildir sadece; kahve keyfinin dostluğa, sohbete, paylaşmaya vesile olmasıdır. Bu düşünceden hareketle sergimizin tüm yerli ve yabancı kahveseverlerin ilgisini çekeceğini, misafirlik ve ikram geleneğimizin baş tacı olan kahvenin yeni dostluklara ve paylaşımlara vesile olmasını canı gönülden ümit ediyoruz." dedi.

5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü

Türk kahvesi ve geleneği, 5 Aralık 2013 yılında UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınarak tüm insanlığın kültür mirası olarak tescillendi; aynı tarih “Dünya Türk Kahvesi Günü” ilan edildi.

Sergi 15 Şubat 2025'e kadar gezilebilecek

“Hakiki Kahve Keyfi” Sergisi 05 Aralık – 15 Şubat 2025 tarihleri, her gün 10:00 – 22:00 saatler arasında İstanbul Karaköy, Galataport Paket Postanesi’nin üst katında ücretsiz olarak gezilebilecek.



