Hayat Macar araştırmacılar Köpekler farklı dilleri ayırt edebiliyor
AKTÜEL

Macar araştırmacılar: Köpekler farklı dilleri ayırt edebiliyor

Macaristan'da araştırmacılar, bir grup köpek üzerinde, "Küçük Prens" eserinin İspanyolca ve Macarca versiyonlarını kullanarak yaptıkları deneyle köpeklerin dilleri ayırt edebildiklerini keşfetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Macar araştırmacılar: Köpekler farklı dilleri ayırt edebiliyor
Dahi köpekler araştırılıyor.

Tayvan Merkezi Haber Ajansındaki (CNA) habere göre, çalışma, birkaç yıl önce Meksika'dan köpeği Kun-kun'la Macaristan'a taşınan Budapeşte'deki Eotvos Lorand Üniversitesinden Laura V. Cuaya tarafından yürütüldü.

Köpeğinin, Budapeşte'dekilerin Macarca konuştuğunu fark edip etmediğini merak ettiğini aktaran Cuaya, "Araştırmada İlk kez insana ait olmayan bir beynin dilleri ayırt edebildiğini bulduk." dedi. Çalışmanın ortak yazarı Raul Hernandez-Perez, köpeklerin sahiplerinden duydukları dilin işitsel kalıplarını aldıklarını söyledi.

Deney için aralarında Kun-kun'un da olduğu 18 köpek, bir beyin tarayıcısında birkaç dakika hareketsiz yatmak üzere eğitildi. Köpeklerin daha önce sahiplerinden iki dilden (Macarca ve İspanyolca) yalnızca birini duymuş olması sayesinde araştırmacılar beyinlerinin oldukça tanıdık bir dile ve tamamen yabancı bir dile nasıl tepki verdiğini karşılaştırdı.

Deney kapsamında köpeklere, "Küçük Prens" eserinden İspanyolca ve Macarca alıntılar hem sırayla hem de karışık şekilde dinletildi. Araştırmacılar, beyin tepkilerini karşılaştırırken köpeklerin beyninin birincil işitsel korteksinde, daha önce duydukları ve duymadıkları diller arasında ayrım yapabildiklerini gösteren farklı aktivite kalıpları buldu.

Köpeklerin beyinleri, karmaşık sesleri analiz eden ikincil işitsel kortekslerinde ise tanıdık ve tanıdık olmayan bir dili duyduklarında farklı aktivite kalıpları üretti. Köpekler ne kadar yaşlıysa beyinlerinin iki dili o kadar iyi ayırt ettiği gözlemlendi.

Akıllı köpekler
OYNAT
Akıllı köpekler
Sahibi için tehdit olarak gördüğü kişi ve kişilere tereddüt etmeden saldıran köpekler, uyuşturucu ticaretine '''hassas''' burunlarıyla engel oluyor.

Kendisine bedava masaj yaptıran akıllı köpek
OYNAT 01:00
Kendisine bedava masaj yaptıran akıllı köpek
Otomatik araç yıkama makinesine giren araçların arkasından giden köpek kendisine bir güzel masaj yaptırıyor.
Ülke alarma geçti

Ülke alarma geçti

Beş farklı felaket aynı anda yaşanacak.
Hassas alan ilan edildi

Hassas alan ilan edildi

​Sınır ve koordinatlar belirlendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Özgür Özel’e sert tepki: Kabul edilebilir bir şey değil

Güvenlik güçlerine yönelen tehditleri 'MODKOR' durduracak.

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.