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Hayat

Mahallede anakonda dehşeti: Ağaçta gören telefona sarıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde sosyal medyada paylaşılan ve anakonda büyüklüğünde görülen yılan, mahalle sakinlerinin dehşete kapılmasına yol açtı. Mahalle sakinleri tarafından bir ağaç üzerinde fark edilen yılan, görevlilere bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı kontrollü bir şekilde yakaladı.

09:28 . 16/06/2023 Cuma
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Anakonda dehşeti

Anakonda dehşeti

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından izleyenler herhangi bir tepki vermezken, sosyal medya üzerindeki görüntüye bakanlar bir anda evlerini terk etti.
Gerçek, itfaiyenin yılanı yakalaması ile ortaya çıktı. Sosyal medyada anakonda büyüklüğünde gösterilen yılanın gerçekte küçük bir yılan olduğu, görüntünün ise mercekle büyütülerek çekildiğinin anlaşılması üzerine mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. Gerçeğin geç de olsa anlaşılması gülümsemelere neden oldu.
İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı. Ekipler, son zamanlarda yağışların sıklığından dolayı ortaya çıkan yılanlar konusunda uyarılarda bulundu.

Adam yılanın ağzındayken "kurtarın beni" dedi
Adam yılanın ağzındayken "kurtarın beni" dedi

27 yaşındaki Paul Rosolie, aylardır duyurulan kendisini yılana yutturma şovunu gerçekleştirdi ama öilyonlarca izleyicinin heyecanlı bekleyişi hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Güney Amerika'da 6 metre uzunluğundaki yeşil anacondanın içine girmek için zırhını giyip kendini yılanın önüne atan Rosolie bir süre sonra kaskının içindeki mikrofon ile kurtarılmayı istedi. Yılanın çok ağır olduğunu ve hareket edemediğini söyleyen Rosolie, yılan henüz kafasını yutmaya başlamışken yardım istedi. Ekip devreye girdi ve vaad edildiği gibi yılanın Rosolie’yi ‘canlı canlı yemesi’ yaşanamadan program sonra erdi. İki saat boyunca şovu izleyen ABD'liler umduklarını bulamayınca Twitter’da programı ve kanalı eleştiri yağmuruna tuttu.  


#anakonda
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#mahalle
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