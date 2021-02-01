Hayat Martılar ve güvercinler havada daireler çizerek onu bekliyor Her gün profiterol yediriyor
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Martılar ve güvercinler havada daireler çizerek onu bekliyor: Her gün profiterol yediriyor

Martılar ve güvercinler havada daireler çizerek onu bekliyor: Her gün profiterol yediriyor

Bakırköy'de Mehmet Adıgüzel isimli vatandaş, her gün yüzlerce martı ve güvercini elleriyle besliyor. 5 yıldır profiterol toplayıp hayvanlara yediren Adıgüzel'i martı ve güvercinler havada daireler çizerek heyecanla bekliyor.

Haber Merkezi İHA
5 senedir kuşların yanında olduğunu söyleyen yaşlı adam, her gün martıları ve güvercinleri beslemeyi ihmal etmiyor.
5 senedir kuşların yanında olduğunu söyleyen yaşlı adam, her gün martıları ve güvercinleri beslemeyi ihmal etmiyor.

Bakırköy İncirli E-5 kara yolunda bir adam her gün evinin yakınındaki yüzlerce martı, serçe ve güvercini elleriyle besliyor. Yaklaşık 5 yıldır profiterol toplayıp martılara getiren Mehmet Adıgüzel, vatandaşların yol kenarına bıraktığı ekmekleri de toplayıp ıslatarak yüzlerce martıyı besliyor. Her gün aynı saate adamın yolunu gözleyen martılar onu görünce havada daireler çizerek sabırsızlıkla ekmek bekliyor. Kendisini çevresindeki hayvanlara adayan adam; kar, kış demeden her gün martıları beslemek için profiterol üreten iş yerlerinden aldığı hamurları martılara, serçelere ve güvercinlere getiriyor. Adıgüzel’e alışan martı ve güvercinler kafasına ve ellerine konarak besleniyor.

"İnsanla konuşur gibi martılarla konuşuyorum"

Yaşamı boyunca hayvanlara ilgisi olduğunu, onlar aç kalmasın diye yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Mehmet Adıgüzel, "İnsanla konuşur gibi onlarla konuşuyorum, onlar da tatlı dilden anlıyorlar; hepsi alışmışlar bana 5 senedir yanlarındayım" dedi. Sokağa çıkma kısıtlamalarında daha fazla aç kaldıklarını söyleyen Adıgüzel şöyle konuştu:

  • "Elimden yiyorlar alıştılar bana omuzuma başıma konuyorlar. Beni gördükleri zaman havada daire çizerler, yemlerini hazırladığımda ise yere inerler. Allah izin veriyor ben de besliyorum, hepsi Allah’ın güzellikleri bizler sadece vesile oluyoruz. Keşke daha fazlasını yapabilsek"

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