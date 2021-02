Martılar ve güvercinler havada daireler çizerek onu bekliyor: Her gün profiterol yediriyor Martılar ve güvercinler havada daireler çizerek onu bekliyor: Her gün profiterol yediriyor Bakırköy'de Mehmet Adıgüzel isimli vatandaş, her gün yüzlerce martı ve güvercini elleriyle besliyor. 5 yıldır profiterol toplayıp hayvanlara yediren Adıgüzel'i martı ve güvercinler havada daireler çizerek heyecanla bekliyor.

Haber Merkezi 01 Şubat 2021, 10:27 Son Güncelleme: 01 Şubat 2021, 10:33 İHA