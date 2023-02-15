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MEB ve Diyanet'teki eğitimciler, eğitime verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki eğitimcilerden resmi görevi bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde, üzerlerindeki görevleri yapmış sayılacak ve ek ders ücretinden yararlandırılacak.

11:01 . 15/02/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

"Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" başlıklı Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ek ders ücretinden yararlandırılacak

Buna göre, MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki eğitimcilerden resmi görevi bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitim ve kurslara ara verilen günlerde, üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücretinden yararlandırılacak. Karar, 6 Şubat 2023'ten itibaren geçerli olacak ve yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

#malatya
#hatay
#deprem
42 dakika önce
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MEB ve Diyanet'teki eğitimciler, eğitime verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak
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