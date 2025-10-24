'Medeniyetler Şehri' Mardin'de Kültür Yolu Festivali’ne rekor ilgi: Günde 30 bin ziyaretçi

Mardin’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Kültür Yolu Festivali, farklı etkinlik ve konserlerle sürüyor. Festivalde, Mardin Müzesi Sanat Galerisi’nde ‘Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir’, Kasımiye Medresesi’nde ‘Kuralsız Bağlantılar’ ve ‘Matraki’, Sabancı Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde ‘Tılsım’ ve ‘Medeniyetlerin Mirası’, İl Kültür Müdürlüğü’nde ‘Mezopotamya’nın Gizemli Kokuları’, ‘Paranın Yüzünde Anadolu’ ve ‘Mardin Şer’iye Sicilleri’ seçkileri ziyaretçilere açıldı. Festival süresince konserler, tiyatrolar, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler düzenleniyor.

Festivale, Mardinlilerin yanı sıra özellikle kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Fuar alanında kurulan sahneye her gece farklı sanatçılar çıkıyor. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, etkinliklere günde 30 bin katıldığını ifade ederek, “Bakanlığımız tarafından 5 yıldır düzenlenen Kültür Yolu Festivali, Mardin'de ilk kez gerçekleştiriliyor. Bu durumdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Aldığımız geri dönüşler son derece olumlu ve güzel. Kelimenin tam anlamıyla bir festival atmosferi yaşamaktayız. Fuar alanından AKM'ye, sanat odalarına, kendi hizmet binamızdan Sabancı Müzesi’ne, arkeoloji müzemize kadar her yer festivale ev sahipliği yapmaktadır. Girişlerin ücretsiz olmasıyla birlikte, muazzam bir katılımla karşılaşıyoruz. Akşam konserleri ve etkinliklere ortalama günde 30 bin kişi katılmakta ve bu durum, tüm ziyaretçileri mutlu etmektedir. Şu ana kadar her şey planlandığı gibi ve çok başarılı ilerlemektedir” diye konuştu.