Kültür Yolu coşkusu Mardin'e taşındı

Kültür Yolu Festivali coşkusu bu yıl ilk kez Mardin'e taşındı. Sakıp Sabancı Kent Müzesi'nde düzenlenen festival açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Festivalimiz için 16 mekan ve 30 farklı nokta belirledik. Toplam 103 farklı başlıkta gerçekleştirilecek 370 etkinlikte Mardinli hemşehrilerimizi ağırlayacağız" dedi. "9 günlük festival süresinde 22 konser, 21 sergi ve yerleştirme, 2 tiyatro oyunu, çocuk oyunu, 5 söyleşi, yetişkinler için 7 ve çocuklar için 4 atölye uygulaması, fotoğrafçılıktan film gösterimlerine 9 farklı etkinlik ve yine 32 farklı başlıktaki çocuk etkinliğinde sizleri misafir edeceğiz" bilgisini veren Ersoy, gastronominin, festivalin en önemli ve vazgeçilmez başlıklarından biri olduğunu aktardı. Mardin mutfağının geleneksel lezzetlerini de ziyaretçilerle buluşturacaklarını dile getiren Ersoy, bunun için 10 lezzet durağı belirlediklerini, söz konusu noktaların etkinliklere ev sahipliği yapacağını anlattı.

Ana sahnede Buray, Bengü, Sagopa Kajmer, Derya Uluğ, Ebru Yaşar, Haluk Levent, Merve Özbey, Murat Boz ve Alişan'ın sahne alacağını kaydeden Ersoy, Mezopotamya'nın koku kültüründen tılsımlı gömleklere, dünyanın en ünlü ressamının çalışmalarından minyatürlere, yapay zeka destekli dijital uygulamalardan belgesel gösterimlerine çok farklı, çok çeşitli sergiler ve sanat çalışmalarının da kapılarını ziyaretçilere açacağını, "Mezopotamya'nın Gizemli Kokuları", "Tılsım", "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" gibi sergilerin büyük ilgi göreceğine inandığını söyledi. Ersoy, perdelerin Mardinli sanatseverler için açılacağını ifade ederek, şunları aktardı: "Hem yetişkinler hem de çocuklar için çok güzel temsillerimiz olacak. Her platformda ve her mecrada Filistin'in sesi olduğumuz gibi sanatta da bu insani ve vicdani görevi yerine getirmek için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Bu doğrultuda 'Filistin Hakkında Konuşmalıyız' tiyatro oyununa bütün Mardinli kardeşlerimi davet ediyorum. Geleneksel sanatlarımız, festivalimizin yine olmazsa olmaz başlıklarından biri. Mardin'de de ziyaretçilerimize ahşap oymacılığından ebruya, telkariden taş işlemeciliğine, kumaş boyamadan sema talimine kadar bu toprakların en özgün ve özel değerlerini deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunmaktayız." 3. Mardin Film Festivali Telkari Ödülleri'nin festival bünyesinde gerçekleştirileceğini belirten Ersoy, çeşitli etkinliklerle çocukları ağırlayacaklarını duyurdu.