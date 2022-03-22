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KÜLTÜR SANAT

Mehmet Koca: Niyetimiz umut aşılamak

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı bu yıl 5. kez Mavera Ödülleri’ni veriyor. Gençlerin katılacağı yarışmanın konusu,“Malcolm X Anısına Dünya Yeniden Kurgulanırken: Sözümüz Var!”

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Mehmet Koca: Niyetimiz umut aşılamak
Mehmet Koca

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı bu yıl 5. kez Mavera Ödülleri’ni veriyor. Gençlerin katılacağı yarışmanın konusu,“Malcolm X Anısına Dünya Yeniden Kurgulanırken: Sözümüz Var!”

Sözümüz ve duruşumuz var

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca yarışmanın konusunu, vermek istedikleri mesaj üzerinden belirlediklerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Konularımızın, toplumda ve dünyada karşılığının olmasına, bir mesaj vermesine dikkat ediyoruz. Bu sene, dünya emperyalist mekanizmalarının, kurgusal düzen yaklaşımlarını konu edindik. Dünyadaki bu kurgusal düzende dünya mazlumları ve İslam yok sayılıyor. Müslümanlar ve mazlumlar yenilgi psikolojisine bürünüyor. Biz de bu durum karşısında insanların bir sözünün, bir duruşunun olabileceğine dikkat çekmek için böyle bir yaklaşım benimsedik. Zifiri karanlığa karşı insanlığın kazanacağını ve tuzak kuranlara Allah’ın da tuzak kuracağı noktasında niyetimiz, umut aşılayabilmek.”

Seyahat ödülü Balkan GEZİSİ

Mavera Ödülleri 2022’de “Dünya Yeniden Kurgulanırken: Sözümüz Var!” konulu ödüllü deneme yarışmasına başvuran eserleri, alanında uzman 10 isim değerlendirecek. Yurt içi ve yurt dışında yaşayan ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerin 10 Mayıs’a kadar başvuracağı yarışmada 13 deneme yazısı ödül alacak. Değerlendirme sonucunda dereceye giren ilk 3 kişiye dizüstü bilgisayar, ilk 13 kişiye mansiyon ödülü olarak Balkan seyahati verilecek. Kitap yapılmaya değer görülen deneme yazıları Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç ayrı dilde derlenecek.

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