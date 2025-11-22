Merhamet Damlası uluslararası iyilik hareketini başlattı

İstanbul Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleşen lansmanda Droplest of Mercy ile iş birliği gerçekleştirecek olan vakıf Merhamet Damlası ismiyle faaliyete başlayacağını duyurdu.
Merhamet Damlası Vakfı Başkanı Abdureşid Eminhaci lansman katılımcılarına hitaben, “Sizler, Allah rızası için yola çıkmış, dünyada iyiliği ve adaleti yeşertmeyi amaç edinmiş, birbirinden değerli kuruluşların temsilcilerisiniz. Bugün burada, hep birlikte el ele vererek, mazlumların feryadına koşma azmimizi güçlendirmek için bir aradayız. Değerli misafirlerim, hocalarım ve iş arkadaşlarım… Ben Doğu Türkistan'dan gelen bir Uygur kardeşiniz olarak, bu kürsüde bulunmanın yüklediği sorumluluğu ve manayı derinden hissediyorum. Biz, Droplets of Mercy vakfını kurarken, sadece dışarıdan bir yardım kuruluşu olmayı değil, bizzat krizin tam ortasından gelenlerin sesi olmayı hedefledik. Yardım götürdüğümüz o insanların acısını ve neye ihtiyacı olduğunu bizzat tecrübe edenlerin vicdanıyla hareket ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
“Yardım ulaştırdığımız toplulukların içinden geliyoruz”
Türkiye’nin insani yardım konusunda kilit bir merkez olduğunun altını çizen Eminhaci, “Vakfımız, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak hareket edecek, şeffaflığı ve hesap verebilirliği esas alan yasal bir kuruluştur. Türkiye’deki varlığımız, özellikle diaspora topluluklarına yönelik destek çalışmalarımız için önemli bir merkezdir. Aynı zamanda küresel operasyonlarımızı da buradan yöneteceğiz. Türkiye’deki Diyanet Vakfı, Kızılay, Deniz Feneri, İHH ve diğer değerli insani yardım ağlarıyla sürekli iletişim ve iş birliği içerisinde olacağız.” diye konuştu.
“Tüm dünyadan insanlar kurumumuzda çalışıyor”
Droplets of Mercy Kanada Başkanı, Abdurrahman Hosein, “İngiltere, ABD, Kanada ve Malezya’dan sonra Türkiye’de işbirliği gerçekleştireceğimiz için mutluyuz. Kurumumuzun en büyük özelliklerinden birisi tüm dünyadan tüm Müslüman ülkelerden kurumumuzda çalışanlar var.” ifadelerini kullanarak Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğunu vurguladı.
Bölge ofisi açıldı
Lansmanın son bölümünde gelecekte yapılacak projelere ilişkin istişareler gerçekleşti. Vakıf, Karagümrük Mahallesi, Sarmaşık Sokak, No:43 Fatih İstanbul adresindeki ofisiyle faaliyete başlayacak. Türkiye ofisi vasıtasıyla Türkiye, Orta Doğu ve Balkan ülkelerindeki yardım operasyonları yönetilecek. Vakfın faaliyet alanları arasında Ramazan ve kış yardımları, kurban organizasyonları, yetim ve kadınları güçlendirme projeleri, kriz bölgelerine yönelik kalkındırma çalışmaları yer alacak.