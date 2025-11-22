Merhamet Damlası uluslararası iyilik hareketini başlattı

“Vakfımızın adı olan Merhamet Damlası, yaptığımız en küçük bir iyiliğin bile ne kadar büyük bir etki yaratabileceği inancını temsil ediyor.” diyen Eminhaci, “Allah’ın izniyle, tıpkı bir su damlasının kurak bir toprağı yeşertmesi gibi, biz de her bir iyilik damlasını, kocaman bir değişim okyanusuna dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bizim felsefemiz, Sadaka-i Cariye yolunda yürümektir. Ben bir Doğu Türkistanlı olarak, soykırıma, zulme, işgale ve dünyanın en acı gerçeklerine şahit oldum. Ama aynı zamanda, Türkiye’de insanlığa, umuda, uzatılan yardım eline ve güçlü iman kardeşliğine de şahit oldum. Merhamet Damlası ve ekibi de dahil olmak üzere, buradaki her bir yardım kuruluşunun bize ve halkıma yaptığı iyiliklere nail oldum. Bugün de bu büyük ailenin bir parçası olarak huzurunuzdayım. Beni ve bizi de güçlü kılan en temel şey bu: Bizler, yardım ulaştırdığımız toplulukların içinden geliyoruz. Biz 'içeriden' biriyiz! Bu demektir ki, acil durumun ve krizin ne demek olduğunu, hangi yardımın gerçekten kalıcı bir etki yarattığını çok iyi biliyoruz.” dedi.