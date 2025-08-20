Meteoroloji duyurdu: Önce yağmur sonra sıcak

Bugün İstanbul da dahil olmak üzere kuzey illerinde sağanak yağış bekleniyor. Cumadan itibaren ise yurt genelinde hava sıcaklıkları tırmanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre dün Trakya bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağış bugün önce İstanbul ardından da Karadeniz kıyısındaki diğer illerde kendini gösterecek.
Hava sıcaklığının ise bugün güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Cuma gününden itibaren de hava sıcaklıkları yurt genelinde tekrar yükselecek.
- Balıkesir 31 derece.
- Edirne 31 derece.
- İstanbul 29 derece.
- Denizli 35 derece.
- İzmir 34 derece.
- Adana 35 derece.
- Ankara 31 derece.
- Sinop 32 derece.
- Erzurum 33 derece.
- Diyarbakır 40 derece.
- Gaziantep 39 derece.
İstanbul için 5 günlük hava durumu
Bugün için İstanbul hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 26°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 22 Ağustos 2025 Cuma İstanbul hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 23 Ağustos 2025 Cumartesi İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 24 Ağustos 2025 Pazar İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°.