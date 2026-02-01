Yeni Şafak
Meteoroloji uyarıda bulundu: Öğle saatlerinde fırtına bekleniyor

19:101/02/2026, Pazar
AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinde etkili olacağı öngörülen fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, yaşanacak fırtınanın akşam saatlerinde etkisinin kaybolacağının beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzey Ege'de rüzgarın, bugün doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de rüzgarın, bugün doğu ve güneydoğu, yarın güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın, akşam geneli doğu ve güneydoğu, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, salı sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın salı öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunda ise rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de rüzgarın, bugün doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde doğusunda, akşam saatlerinden sonra batısında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da da rüzgarın, bugün doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.



