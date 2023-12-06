Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: İşte il il hava durumu





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ,Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.





Hava sıcaklığı ve rüzgar





Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.





Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





Kuvvetli yağış uyarısı





Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sisteminde; 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.





Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.





İşte o iller:





Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, İzmir, Kars, Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Ardahan.





BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU





MARMARA





Parçalı ve çok bulutlu, güneybatısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, batısının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.





BURSA °C, 15°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





EDİRNE °C, 10°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





İSTANBUL °C, 14°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





KOCAELİ °C, 14°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak





EGE





Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.





A.KARAHİSAR °C, 12°C





Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı





DENİZLİ °C, 17°C





Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı





İZMİR °C, 16°C





Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





MUĞLA °C, 12°C





Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





AKDENİZ





Doğusu ile zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





ADANA °C, 21°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





ANTALYA °C, 17°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





BURDUR °C, 13°C





Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





MERSİN °C, 20°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





İÇ ANADOLU





Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.





ANKARA °C, 13°C





Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





ÇANKIRI °C, 11°C





Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





ESKİŞEHİR °C, 11°C





Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı





KONYA °C, 13°C





Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı





BATI KARADENİZ





Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.





BOLU °C, 15°C





Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı





DÜZCE °C, 15°C





Parçalı ve çok bulutlu





KASTAMONU °C, 11°C





Parçalı ve çok bulutlu





ZONGULDAK °C, 14°C





Parçalı ve çok bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ





Parçalı çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Rize ve Hopa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.





RİZE °C, 15°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





SAMSUN °C, 16°C





Parçalı ve çok bulutlu





TOKAT °C, 14°C





Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı





TRABZON °C, 15°C





Parçalı ve çok bulutlu





DOĞU ANADOLU





Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Malatya, Van ve Iğdır dışında bölge genelinde yer yer kuvvetli, Bingöl ve Muş çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.





ERZURUM °C, 2°C





Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





HAKKÂRİ °C, 7°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





MALATYA °C, 10°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





VAN °C, 10°C





Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU





Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kuvvetli, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR °C, 10°C





Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı





GAZİANTEP °C, 14°C





Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı





MARDİN °C, 9°C





Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı





SİİRT °C, 11°C



