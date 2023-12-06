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Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Aralık tarihine ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve kar yağının etkili olması bekleniyor. Peki hangi iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı, bu hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

10:51 - 6/12/2023 Çarşamba
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ,Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığı ve rüzgar


Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Kuvvetli yağış uyarısı


Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sisteminde; 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.


Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.


İşte o iller:

Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, İzmir, Kars, Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Ardahan.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güneybatısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, batısının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.


BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak


EGE

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı


DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı


İZMİR °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


MUĞLA °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


AKDENİZ

Doğusu ile zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


BURDUR °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.


ANKARA °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı


KONYA °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı


BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.


BOLU °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı


DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu


KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu


ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Rize ve Hopa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.


RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu


TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı


TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Malatya, Van ve Iğdır dışında bölge genelinde yer yer kuvvetli, Bingöl ve Muş çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.


ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


HAKKÂRİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kuvvetli, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı


GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


MARDİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı


SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

#Hava durumu
#istanbul
#ankara
#sağanak
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