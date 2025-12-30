Minik ressamlar hayallerini ve oyunlarını çizecek

Pınar tarafından ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerini ve yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın 45’incisi, bu yıl Millî Eğitim Bakanlığı onayıyla “Hayallerim ve Oyunlarım” temasıyla düzenleniyor.

Bu yıl yarışmaya 6–10 yaş ve 10–14 yaş olarak iki kategoride katılacak. Başvurularda yaratıcılığa, hayal gücünün farklılığına ve genişliğine, çevreyle olan ilişkilerinin estetik düzeyde ne şekilde ifade edildiğine de ayrıca bakılacak. Katılımcılar, yarışmaya 25X35 cm ya da 35X50 cm ölçülerdeki resim kağıdına yapılmış resimlerle www.pinarcocukresimyarismasi.com adresindeki formu eksiksiz doldurup 1 Nisan’a kadar başvurabilecekler. Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı kazanan 14 öğrenciye, yaşına uygun Bisiklet hediye edilecek. Ayrıca yarışmayı kazanan çocuklara “Pınar Çocuk Resim Yarışması Kazanan Sertifikası” verilecek. Yarışmaya katılan öğrenciler içinden Jüri’nin belirleyeceği başarılı 3 öğrenciye, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ile bir eğitim öğretim yılı için burs verilecek.