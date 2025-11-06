Yeni Şafak
Minikler ara tatilin tadını Galataport'ta çıkaracak

Minikler ara tatilin tadını Galataport'ta çıkaracak

15:156/11/2025, Perşembe
Minikleri farklı atölyeler bekliyor.
Minikleri farklı atölyeler bekliyor.

Galataport İstanbul, 8-16 Kasım tarihleri arasında çocuklar için kapsamlı bir etkinlik programı sunuyor. Ara tatil boyunca çocuklar, ebeveynleri ile katılabilecekleri birçok ücretsiz atölye ve etkinliğin keyfini çıkaracak.

Galataport İstanbul; ara tatilde çocukların el becerileri, yaratıcılıkları ve hayal güçlerini besleyecek geniş bir etkinlik ve atölye yelpazesine ev sahipliği yapıyor. Farklı yaş gruplarına yönelik ücretsiz etkinliklerin yer aldığı program kapsamında; Baylan’ın sonbahar kurabiyesi, Mezzaluna’nın pizza ve Kahve Dünyası’nın çikolata atölyesi lezzet ve eğlenceyi bir araya getirecek. Çocuklar Fiolas ve Cupra City Garage tarafından düzenlenecek mum atölyesinde mumlarını tasarlarken, ebeveynler aralarında elektrikli modellerin de bulunduğu Cupra Leon, Terramar ve Formentor ile test sürüşü deneyimi yaşayabilecek. Marvy’nin çerçeve süsleme atölyesi çocukların el becerisini, Doğuş Otomotiv’in Alper Tüydeş ile hayata geçireceği doğa hikayeleri etkinliği de tabiat sevgisini pekiştirecek. Atölyelere katılım için Galataport İstanbul mobil uygulamasından sınırlı sayıdaki kodlardan alınması yeterli. MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ve İstanbul Modern’in görsel ifade kabiliyetini destekleyecek sanat atölyeleri, Port LVM & Masterpiece’in heykel ve kurabiye atölyeleri ve Arrki Türkiye’nin altı farklı keşif etkinliği ise Galataport İstanbul mobil uygulaması üyelerine ayrılmış kontenjana ücretsiz olarak sunulacak. 8-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek tatil programı hakkında ayrıntılı bilgiyi Galataport.com adresinden edinebilirsiniz.

Heykelden resme onlarca etkinlik

• 8 Kasım, 13.00 – MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi: Müze Kaşifi “Sanatla Büyüyorum” Atölyesi

• 8 Kasım, 15.00 – Port LVM & Masterpiece: Heykel Atölyesi

• 11 Kasım, 10.30 – İstanbul Modern: Monokrom Resimler

• 11 Kasım, 11.00 & 14.00 – Arkki Atölyesi Vücudumuzun Oranları

• 11 Kasım, 13.30 – İstanbul Modern: Karton Heykeller

• 12 Kasım, 10.30 – İstanbul Modern: Baskı Resim

• 12 Kasım, 11.00 – Mezzaluna: Pizza Atölyesi

• 12 Kasım, 11.00 & 14.00 – Arkki Atölyesi Cepheyi Keşfediyorum

• 13 Kasım, 10.30 – İstanbul Modern: Lirik mi Geometrik mi?

• 13 Kasım, 11.00 & 14.00 – Arkki Atölyesi Kendimi Çiziyorum

• 13 Kasım, 13.30 – İstanbul Modern: İmgelerle Otoportreler

• 13 Kasım, 13.30 – İstanbul Modern: Benim Manzaram

• 13 Kasım, 11.00 & 13.00 – Fiolas x Cupra: Mum Atölyesi

• 14 Kasım, 10.30 – İstanbul Modern: Harflerden Resme

• 14 Kasım, 11.00 & 14.00 – Arkki Atölyesi Yüzlerden Cephe

• 14 Kasım, 13.30 – İstanbul Modern: Kentin Kolajları

• 14 Kasım, 13.00 – Baylan: Sonbahar Kurabiyesi Atölyesi

• 14 Kasım, 14.00 – Kahve Dünyası: Çikolata Atölyesi

• 14 Kasım, 19.00 – Port LVM & Masterpiece: Kurabiye Atölyesi

• 15 Kasım, 13.00 – Marvy: Çerçeve Süsleme Atölyesi

• 15 Kasım, 11.00 & 14.00 – Arkki Atölyesi Ağaç Evim

• 15 Kasım, 13.30 – Doğuş Otomotiv: Alper Tüydeş ile Gerçek Doğa Hikayeleri

• 15 Kasım, 15.00 – Port LVM & Masterpiece: Heykel Atölyesi

• 16 Kasım, 11.00 & 14.00 – Arkki Atölyesi Rengarenk Lambam



#Galataport İstanbul
#Galataport ara tatil etkinlikleri
#İstanbul Modern
