Minikler ara tatilin tadını Galataport'ta çıkaracak

Galataport İstanbul; ara tatilde çocukların el becerileri, yaratıcılıkları ve hayal güçlerini besleyecek geniş bir etkinlik ve atölye yelpazesine ev sahipliği yapıyor. Farklı yaş gruplarına yönelik ücretsiz etkinliklerin yer aldığı program kapsamında; Baylan’ın sonbahar kurabiyesi, Mezzaluna’nın pizza ve Kahve Dünyası’nın çikolata atölyesi lezzet ve eğlenceyi bir araya getirecek. Çocuklar Fiolas ve Cupra City Garage tarafından düzenlenecek mum atölyesinde mumlarını tasarlarken, ebeveynler aralarında elektrikli modellerin de bulunduğu Cupra Leon, Terramar ve Formentor ile test sürüşü deneyimi yaşayabilecek. Marvy’nin çerçeve süsleme atölyesi çocukların el becerisini, Doğuş Otomotiv’in Alper Tüydeş ile hayata geçireceği doğa hikayeleri etkinliği de tabiat sevgisini pekiştirecek. Atölyelere katılım için Galataport İstanbul mobil uygulamasından sınırlı sayıdaki kodlardan alınması yeterli. MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ve İstanbul Modern’in görsel ifade kabiliyetini destekleyecek sanat atölyeleri, Port LVM & Masterpiece’in heykel ve kurabiye atölyeleri ve Arrki Türkiye’nin altı farklı keşif etkinliği ise Galataport İstanbul mobil uygulaması üyelerine ayrılmış kontenjana ücretsiz olarak sunulacak. 8-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek tatil programı hakkında ayrıntılı bilgiyi Galataport.com adresinden edinebilirsiniz.