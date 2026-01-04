Yeni Şafak
Murat Ülker sınırları kaldıran adımı duyurdu: Aldonlar kitabı görme engelliler için yeniden yazıldı

21:574/01/2026, Pazar
Murat Ülker, “Aldonlar”ın Braille alfabesiyle hazırlandığını duyurdu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, yazılarından derlenen “Aldonlar” kitabının Braille alfabesiyle erişime açıldığını duyurdu. Ülker, çalışmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Ülker, kişisel olarak bu çalışmalardan herhangi bir gelir elde etmediğinin de altını çizdi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda yazılarından derlenen “Aldonlar” kitabının Braille alfabesiyle hazırlandığını açıkladı. Paylaşımında bir videoya da yer veren Ülker, sürecin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.


Ülker, LinkedIn ve blogunda haftalık yazılar paylaşmaya başlarken amacının kendisini düzenli okumaya ve öğrenmeye disipline etmek olduğunu belirtti. Zamanla okuyuculardan gelen geri dönüşlerle bu sürecin karşılıklı bir öğrenme yolculuğuna dönüştüğünü vurgulayan Ülker, yazıların kitaplaşmasının da arkadaşlarının sürpriziyle gerçekleştiğini aktardı.

Paylaşımında bugüne kadar Türkçede 7 cilt kitabının yayımlandığını belirten Ülker, ayrıca yabancı bir yayınevi tarafından yayımlanan İngilizce bir kitabın ve blog yazılarından derlenen bir röportaj kitabının da bulunduğunu ifade etti. Atlantik geçiş öyküsünü anlattığı “Aldonlar” kitabının ise özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Ülker, söz konusu kitapların sesli kitap formatında da erişime açıldığını, son olarak ise “Aldonlar”ın Braille alfabesiyle hazırlandığını duyurdu. Bu çalışmanın görme engelli bireyler için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Ülker, emeği geçen Boğaziçi Üniversitesi’nden sınıf arkadaşı Mehmet Emin Demirci ve eşi Şerefnur Öztürk Demirci’ye teşekkür etti. Sürece katkıları dolayısıyla Ertan Numan’a da ayrıca teşekkürlerini iletti.

Paylaşımının sonunda önemli bir not düşen Murat Ülker, kitap fikrinin kendisine değil arkadaşlarına ait olduğunu vurgulayarak, tüm çalışmaların finansal desteğinin Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı tarafından karşılandığını belirtti. Ülker, kişisel olarak bu çalışmalardan herhangi bir gelir elde etmediğinin de altını çizdi.



