Murat Ülker yazdı: 'İslam hukukunda barış ve antlaşma'

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel internet sitesinde 'İslam Hukukunda Barış ve Antlaşma' başlıklı yazısını okurlarıyla paylaştı.

Murat Ülker şu ifadelere yer verdi;

“Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin; çünkü o, apaçık düşmanınızdır.” (Bakara, 2/208)

Bugün barışa ve antlaşmaya duyulan ihtiyacın, İslam hukukunda nasıl karşılık bulduğu hakkında düşüneceğiz. Uluslararası hukuk ve siyaset biliminin teorik çatışma odaklarına rağmen, barışın hukuki zeminini ve kalıcılığını tesis etmek, diplomasi ve antlaşma kültürünün temel hedefi olmuştur; olmaya da devam edecektir.

Prof. Dr. Hasan Doğan, konuyu “İslam Hukukunda Barış ve Antlaşma” eserinde ele almış ve İslam hukukunun uluslararası ilişkiler disiplinine nasıl muhkem bir alt yapı sunduğunu kanıtları ile açıklamış. Sayın Büyükelçi’yi, İslam hukuku çalışmalarıyla tanıyoruz. Ayrıca 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapıyor.

Eser, Batı anlatılarında sıkça “İslam zorla ve kılıçla yayıldı.” iddialarına karşı, İslam’ın barış ve antlaşma doktrininin ne kadar köklü, bilimsel ve güncel olduğunu tüm tarihi ve detayları ile ortaya koyuyor. Uluslararası sorunların çözümünde başvurulan Dostane Yollar (Tahkim, Siyasi Müzakereler) ile Hasmâne Yollar (Misilleme, Ambargo, Boykot) arasındaki dengeyi İslam hukuku perspektifinden titizlikle inceliyor.

Günümüzde süregelen çatışmaların alevlenmeden çözümlenmesinde ve dinmesinde, arabuluculuk çok önemlidir. Hz. Peygamber (SAV)’in bu husustaki örnek davranışlarına ve diplomatik tecrübesine özel bir vurgu yapan Doğan, siyasi müzakerelerin teorik zemini için Ebû Yusuf’un es-Siyeru’l-Kebîr’inden, Medine’ye gelen kabile temsilcilerinin ağırlanmasındaki uygulamalardan ve Kureyş ile antlaşma tartışmalarından, Hz. Ömer’in Ebû Musa el-Eş’arî’ye yazdığı mektuptan faydalanmış, analizleriyle teorinin pratikte uygulanışını göstermiştir, Hz. Muhammed (SAV), arabuluculuğu teşvik eder: “Size oruç, namaz, hac ve sadakanın derecesinden daha faziletlisini söyleyeyim mi? Kişilerin arasını bulup barıştırmak.”

Eserin hukuki analiz derinliği, Antlaşmaların Hukuki Mahiyeti ve Çeşitleri başlığı altında netleşiyor. Antlaşmaların geçerliliği, süreleri (muvakkat/mutlak antlaşmalar), ahde vefanın gerekliliği ve antlaşmalara aykırılığın hukuki sonuçları, dört Sünnî mezhebin görüşleriyle birlikte kapsamlı bir şekilde sunulmuş. Özellikle Peygamber Efendimiz (SAV)’in diplomatik faaliyetleri ve yaptığı Mekke Antlaşmaları, Medine Sözleşmesi üzerinde detaylı analizle teorinin pratikte uygulanışı gösterilmiş. Kitap, İslam hukukunun uluslararası ilişkilerde adalet, tarafsızlık ve insan haklarını merkezine alan, sürekli barışı hedefleyen bütüncül yaklaşımını çok sağlam temellerle ortaya koymaktadır. İslam hukukunun uluslararası ilişkiler alanındaki derinliğinin ve güncel meselelere sunduğu çözümlerin bilinmesi ve İslam tarihinde barış ve antlaşma kavramlarının köklü zemininin daha iyi öğrenilmesi için okunmasını temenni ederim.







