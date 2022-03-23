Mustafa Bilici Hocaefendi Hakk'a yürüdü

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde yaklaşık 2 aydır tedavi gören Mustafa Bilici Hocaefendi dün vefat etti.

Bilici'nin naaşı yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sakız Ağacı Mezarlığı’na defnedilecek.

İSLAMA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

1932’de Trabzon’un Of ilçesine bağlı Onur Köyü’nde doğan Bilici Hocaefendi, hıfzını Of’ta 1948-1950 yılları içerisinde tamamladı.

Şeyhülkurrâ Mehmet Rüştü Âşıkkutlu Hoca Efendi’den tâlim ve tashîh-i hurûf dersleri alan Hocaefendi, özel olarak sarf, nahiv, belâğat, tefsîr, hadîs, fıkıh ve kelâm alanında çalışmalarda bulundu.

1959’da İshak Paşa Câmii’nin imam hatipliğine başladı. Ardından Debbağ Yûnus Câmii’ne tayin olan Bilici Hocaefendi, ilerleyen dönemde Fâtih Kovacıdede Câmii’nde yıllarca imam hatiplik yaptıktan sonra emekliye ayrıldı.

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17 yaşında yanına geldiği ve hiçbir zaman ayrılmadığı Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’den medrese ilimlerini tahsil eden Bilici, İsmailağa Heyeti’nin de üyelerinden birisiydi.

Bilici Hocaefendi, İslâmî ilimler ve tarîkat hizmetlerinin devamı konusundaki çalışmalarını son hastalığına dek sürdürdü.