Hayat Mustafa Bilici Hocaefendi Hakka yürüdü
AKTÜEL

Mustafa Bilici Hocaefendi Hakk'a yürüdü

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Mustafa Bilici Hocaefendi Hakk’a yürüdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Bilici Hocaefendi Hakka yürüdü
​Mustafa Bilici

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde yaklaşık 2 aydır tedavi gören Mustafa Bilici Hocaefendi dün vefat etti.

Bilici'nin naaşı yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sakız Ağacı Mezarlığı’na defnedilecek.

İSLAMA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

1932’de Trabzon’un Of ilçesine bağlı Onur Köyü’nde doğan Bilici Hocaefendi, hıfzını Of’ta 1948-1950 yılları içerisinde tamamladı.

Şeyhülkurrâ Mehmet Rüştü Âşıkkutlu Hoca Efendi’den tâlim ve tashîh-i hurûf dersleri alan Hocaefendi, özel olarak sarf, nahiv, belâğat, tefsîr, hadîs, fıkıh ve kelâm alanında çalışmalarda bulundu.

1959’da İshak Paşa Câmii’nin imam hatipliğine başladı. Ardından Debbağ Yûnus Câmii’ne tayin olan Bilici Hocaefendi, ilerleyen dönemde Fâtih Kovacıdede Câmii’nde yıllarca imam hatiplik yaptıktan sonra emekliye ayrıldı.

17 yaşında yanına geldiği ve hiçbir zaman ayrılmadığı Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’den medrese ilimlerini tahsil eden Bilici, İsmailağa Heyeti’nin de üyelerinden birisiydi.

Bilici Hocaefendi, İslâmî ilimler ve tarîkat hizmetlerinin devamı konusundaki çalışmalarını son hastalığına dek sürdürdü.

1000 kişi istihdam edilecek

1000 kişi istihdam edilecek

​E-Ticaret devinden Türkiye adımı.
TFFden EURO 2028 başvurusu

TFF'den EURO 2028 başvurusu

​Türkiye, Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için aday
​MGK bildirisinde Ukrayna vurgusu

​Kalıcı çözüm çabalarının artırılması ihtiyacı vurgulandı.

​Simgelerin köprüsüne ilgi yoğun.

​Stoltenberg: Rusya'ya yönelik yeni kararlar alınacak

Teklif reddedildi

Teklif reddedildi

​İBB'nin öğrenci kartlarına kademeli tarife talebi geri döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.