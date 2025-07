Mustafa’dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı

15 Temmuz 2016. Türkiye’nin karanlık bir geceyle imtihan edildiği, ama aynı zamanda milyonların meydanlara inerek tarih yazdığı o gece. Tankların caddelere çıktığı, savaş uçaklarının şehirlerin üzerinden alçak uçuş yaptığı, köprülerin tutulduğu bir gecede milyonlarca insan tek yürek oldu. Sokaklar, meydanlar, caddeler doldu taştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla millet, darbecilere karşı göğsünü siper etti. O gece Türkiye, sadece bir darbe girişimini değil; aynı zamanda korkuyu, teslimiyeti ve karanlığı da yerle bir etti. İşte o gecenin kahramanlarından biri de gazetemiz Yeni Şafak’ın kıdemli foto muhabiri Mustafa Cambaz’dı. İstanbul Çengelköy’de darbecilere karşı direnirken göğsünden vurularak şehit düşen Cambaz’ın şehadeti sadece bir gazetecinin değil, aynı zamanda bir halk adamının, bir vatanseverin, bir dava insanının son yolculuğuydu. Ailesi için her zaman sevgi dolu bir evlat ve kardeş, meslektaşları için çalışkan, vakur ve ilkeli bir gazeteciydi. Onu tanıyan herkes, aynı cümleyi kuruyor:

Yıllar boyunca farklı ülkelerde yaşasalar da Mustafa Cambaz’ın ailesiyle gönül bağları hiç kopmamış. Cambaz ailesi Yunanistan’da yaşarken, Mustafa Cambaz ise Türkiye’de hayatını kurmuştu. Mustafa Cambaz, her ne kadar Yunanistan’a dönemese de ailesiyle buluşmak için elinden geleni yaparmış. Ağabeyi Ali Cambaz, bu özlemi nasıl giderdiklerini şöyle anlatıyor: “Mustafa 25 yıl boyunca Yunanistan’a hiç gelemedi. Ben de bazen Mustafa’yı görsünler diye annem ve babamı İstanbul’a, bazen de sadece görüşmek için annemle babamı arabaya alır Keşan’a kadar götürürdüm. Mustafa da Yeni Şafak Gazetesi’nden Mehmet Şeker’le birlikte İstanbul’dan gelirdi.” Ali Cambaz, kardeşi Mustafa’nın en sevdiği şeylerden birinin kahve olduğunu söylüyor. Hem içmekten hem de dostlarına ikram etmekten keyif aldığını söyleyen Cambaz, yıllar boyunca düzenli olarak her buluşmalarında Yunanistan’dan kahve taşımış. Cambaz, “Ben buradan her ay neredeyse 3-4 kilo kahve götürürdüm. Bir kısmını kendine ayırır, geri kalanını gazetedeki arkadaşlarıyla paylaşırdı ” diyor.