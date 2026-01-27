Nesli tükenme tehlikesi altındaki dişli sazancık balığı İstanbul Akvaryum'da koruma altında

"Acıgöl'de saha çalışması yaptık. Sonra bireyler izinler alınarak toplandı. Bu bireyler akvaryuma geldi. Akvaryumda da iki farklı deneme ortamı oluşturduk, birisi sergi tankı ve bir diğeri de karantina tankları. İki farklı ortamda üretimlerini denedik. Tabii getirir getirmez bir üreme olmuyor. Canlıların adaptasyonun sağlanması gerekiyor. Tankın ışık şiddeti, su sıcaklığı, su parametresi ve kimyasalların doğadakiyle benzer yapıda olması gerekiyor. Doğadaki gibi bir simülasyon yapılıp, su sıcaklığı mevsime göre artırılıyor veya azaltılıyor. Bir diğer önemli nokta, canlıya doğal ortamını hissettirebilmek için tankın dip yapısı canlıya uygun olacak şekilde hazırlandı. Aynı suda yaşayabilecek canlı bitkilerinin de burada üretimleri gerçekleştirildi. Canlı bitkilerin artması, killifishler için konforlu ve güvenli bir üreme alanı sağladı. Üreme başarısını artırabilmek amacıyla yumurtaların günlük kontrolleri de sağlandı."