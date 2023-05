Neye yoğunlaştığın önemli

Aslında her ikisi de. Gerçek yoğunluklar, hayatımızdaki temel sorumlulukları kapsıyor. Bunlardan kaçış mümkün değil. Ancak sağlıklı bir planlama ile organize edilebilirler. Kısa, orta ve uzun vadeli adımlardan oluşan, ihtiyaç-istek ayrımına dikkat edilmiş, nitelikli bir öncelikler listesi hazırlamak işimizi kolaylaştıracaktır. Yoğunlukların bizi kontrolü altına aldığı değil, bizim yoğunlukları kontrolümüzde tuttuğumuz bir düzen için ehemi mühime tercih etmek ilkesi hiçbir çağda bu kadar önemli olmamıştı. Çünkü hiçbir devirde hayat bu kadar hızlı akmıyordu ve insanoğlu ona yetişmek için 7/24 kültürü yaşamıyordu. Bu çağın bir gerçekliği de sanal yoğunluklar. Ekranlar arası slalom yapmak artık yaşam biçimimiz. O mecradan bu mecraya geçmek, sürekli iş ve ilişki etkileşiminde olmak bir süre sonra “Yapmam gereken çok iş, yetişmem gereken bir hayat var” algısını oluşturuyor. Bu, reel hayatta karşılığı olmayan ve Çok Yoğunum Sendromu’na zemin hazırlayan bir simülasyondur. Peki ne yapacağız? Yoğunluklarımızı seçeceğiz! Nelerle ne kadar ne zaman ne ölçüde yoğunlaşacağımızı bilinçli tercihlerle bizzat kendimiz belirleyeceğiz. Seçilmiş yoğunlukların insanı olacağız yani. Nitelikli kriterlere göre seçilmiş yoğunluklar, hazzettiğimiz ve hazmettiğimiz bir hayatı beraberinde getirecektir.

* Günümüz dünyasında insanları bir araya getirecek, toplanarak kaynaşmalarını sağlayacak ortamlar da her geçen gün azalıyor. Dijital medyanın sebep olduğu ruh hallerinden kurtulmanın çaresi nedir?

Sonucu değiştirmek için sebepleri ortadan kaldırmak gerekir. Dolayısıyla bu sorunun akla gelen ilk cevabı “dijital medyadan kurtulmak” olmalı. Ancak modern insan için bu ne kadar mümkün? O halde, sebepleri ortadan kaldırmaya muktedir değilsek süreci değiştirmeliyiz. Çözüm, pek çok hususta olduğu gibi burada da “Kendimize yönelmek”te. Dijital medyadan tamamen bağımsız bir hayat sürmek neredeyse imkânsız. Tam da bu noktada belirtmek gerekir, maruz kaldıklarımıza mahkûm değiliz. Maruz kaldıklarımızı seçemiyor olabiliriz ancak bunlara vereceğimiz tepkiler kendi irademiz dahilinde. Hayalet Titreşim Sendromu, bugün iletişim teknolojileri ve dijital medyanın modern insanda oluşturduğu en dikkat çekici sendromlardan birisi. Her an ekranı kontrol etmek hepimizi bildirim yorgunu yaptı. Yalnızlık, bencillik, yabancılaşma, asosyallik, iletişim becerilerinin zayıflaması, rekabet, bağımlılık gibi insan ruhunu yaralayan durumlar yanında kültürsüzleşme, değer erozyonu gibi toplumsal tehditleri de tetikliyor. Başta bilinçli farkındalık geliştirmek ardından eyleme geçmek lazım. Dijital diyet, sosyal medya detoksu, internet orucu gibi uygulamalarla bir arınma sağlanabilir. Doğal karşılaşma ortamlarını artırabilir, cam cama iletişim yerine can cana iletişim, suni ilişkiler yerine tabii ilişkiler, sanal beğeniler yerine sahici takdirler, gösterişçi paylaşımlar yerine hayat veren paylaşımlar tercih edilebilir. En önemlisi ise irade eğitimi. Çünkü dijital medyanın hayatımızı etkisi altına alma gücü, bizim irademiz kadardır.