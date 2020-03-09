Hayat Foxun yeni başlayan Öğretmen dizisine tepki Kocaman bir fiyasko
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Öğretmen dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Öğretmen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Fox'un yeni başlayan Öğretmen dizisine tepki: Kocaman bir fiyasko

Fox TV'nin yeni başlayan gençlik dizisi Öğretmen, ilk bölümüyle geçtiğimiz günlerde ekrana geldi. Liselerdeki öğrencilerin davranışları ve psikopat bir öğretmeni konu edinen dizi, kısa sürede gündem oldu. Dizinin ilk bölümüne Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'dan tepki geldi. Aydoğdu, "Öğretmen dizisine "Öğretmen psikopat değildir. İçerik sadece kocaman bir fiyasko" sözleriyle tepi gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dizinin başrolünde yer alan İlker Kaleli, bir öğretmeni canlandırıyor.
Dizinin başrolünde yer alan İlker Kaleli, bir öğretmeni canlandırıyor.

Geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle Fox TV'de ekranlara gelen Öğretmen dizisine tepki yağdı. Liselerdeki öğrencilerin davranışları ve psikopat bir öğretmeni konu edinen dizi, kısa sürede gündem oldu. Dizinin ilk bölümüne Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'dan tepki geldi.

Öğretmen sevgi çınarıdır

Aydoğdu, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "Öğretmen ne olursa olsun, sevgi çınarıdır. Kızarken bile o duyguyu sevgiyle besler. Şefkat ve edeple terbiye edendir, psikopat değildir. Adı: Öğretmen İçeriği sadece ve sadece kocaman bir fiyasko."

  • MedYapım ve MF Yapım'ın yapımcılığını beraber üstlendiği Öğretmen dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

  • Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni (İlker Kaleli) Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemekte. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmakta. Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklar ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?” Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!
  • Oyuncular:

  • İlker Kaleli

    Ceren Moray

    Serhat Kılıç
  • Afra Saraçoğlu
  • Serkan Keskin
  • Şerif Erol

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