Fox'un yeni başlayan Öğretmen dizisine tepki: Kocaman bir fiyasko

Geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle Fox TV'de ekranlara gelen Öğretmen dizisine tepki yağdı. Liselerdeki öğrencilerin davranışları ve psikopat bir öğretmeni konu edinen dizi, kısa sürede gündem oldu. Dizinin ilk bölümüne Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'dan tepki geldi.

Öğretmen sevgi çınarıdır

Aydoğdu, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "Öğretmen ne olursa olsun, sevgi çınarıdır. Kızarken bile o duyguyu sevgiyle besler. Şefkat ve edeple terbiye edendir, psikopat değildir. Adı: Öğretmen İçeriği sadece ve sadece kocaman bir fiyasko."

Öğretmen,ne olursa olsun,sevgi çınarıdır.Kızarken bile o duyguyu sevgiyle besler.Şefkat ve edeple terbiye edendir,piskopat değildir.Adı:”ÖĞRETMEN”.İçeriği,sadece ve sadece kocaman bir FİYASKO..@FOXTurkiye#Öğretmen

— Hamza AYDOĞDU (@hmzaydg) March 4, 2020

MedYapım ve MF Yapım'ın yapımcılığını beraber üstlendiği Öğretmen dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni (İlker Kaleli) Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemekte. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmakta. Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklar ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?” Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Oyuncular:

İlker Kaleli Ceren Moray Serhat Kılıç

Serhat Kılıç Afra Saraçoğlu

Serkan Keskin

Şerif Erol

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