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Hayat Okyanuslar tehlikede Üç milyar insanın geçimi biyolojik çeşitliliğe bağlı
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Okyanuslar tehlikede: Üç milyar insanın geçimi biyolojik çeşitliliğe bağlı

Mavi Gezegen’e rengini veren okyanuslar tehdit altında. Dünyanın yüzde 71’ini kaplayan okyanuslar, iklim değişikliği, plastik ve petrol kirliliği ile aşırı avlanma gibi tehlikelerle karşı karşıya.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

HER GEÇEN GÜN TÜKENİYOR

Dörtte üçü sularla kaplı ve uzaydan bakıldığında mavi görünen yerkürenin, “Mavi Gezegen” diye adlandırılmasına ilham olan okyanus ve denizlerin korunması, doğadaki yaşam devrinin devamı ve sürdürülebilir kalkınma için hayati önem arz ediyor. Ancak iklim değişikliği, plastik ve petrol kirliliği ile aşırı avlanma gibi nedenler yüzünden dünyanın yüzde 71’ini kaplayan okyanuslar, her geçen gün tükenişe sürükleniyor.

Fotoğraf: Arşiv

‘SUDA YAŞAM’ KÜRESEL HEDEF

Bu nedenle Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Küresel Hedeflerinden biri de okyanusların, denizlerin, deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan, “suda yaşam” maddesi olarak kayda geçti. BM Kalkınma Programı’na göre, üç milyarı aşkın insan, geçimini sağlamak için deniz ve kıyılardaki biyolojik çeşitliliğe bağımlı. Ancak dünyadaki balık stokunun yüzde 30’u, sürdürülebilir ürün vereceği düzeyin altında.

Fotoğraf: Arşiv

Her yıl 8 milyon plastik suya karışıyor

BM Kalkınma Programı verilerine göre, okyanusların her kilometrekaresinde ortalama 13 bin parça plastik atık bulunuyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun verilerine göre de her yıl ortalama 8 milyon ton plastik, okyanus sularına karışıyor. Bu durumun devam etmesi halinde, 2025’e kadar her 3 ton balığa karşılık 1 ton plastik olacağı, 2050 yılında ise deniz ve okyanuslardaki plastik miktarının, deniz canlılarını geçeceği öngörülüyor.

Popülasyon yüzde 36 azaldı

Fotoğraf: Arşiv
  • Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetler Arası Bilim-Politika Platformunun geçen yılki raporuna göre, amfibi türlerin yüzde 40’ından fazlası, resif oluşturan mercanların yaklaşık yüzde 33’ü ve tüm deniz memelilerinin üçte birinden fazlası da tehdit altında. Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve Londra Zooloji Derneğinin birlikte hazırladığı “Yaşayan Gezegen Raporu”nun 2018 yılındaki tespitlerine göre ise son 50 yılda, deniz türlerinin popülasyonlarında yüzde 36 azalma olurken, en fazla kayıp yüzde 81 ile sulak alanlarda kaydedildi.

Okyanus hakkında az bilinen 9 ilginç şey
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Öncelikle okyanus oldukça derin. En derin yeri Mariana Çukuru yaklaşık 11 kilometre!
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Zeminden çıkan sülfürik asit gazı yüzünüzdeki deriyi kafatasınızdan ayırabilir.
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Antarktika'daki toplam buz miktarı, Atlas Okyanusu'ndaki su miktarına eşittir.
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Okyanuslarda ortalama 1.000.000 adet tür yaşadığı düşünülmektedir. Üstelik tüm okyanus türlerinin sadece%33'ünün keşfedildiği düşünülmektedir.
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Bilim adamlarına göre dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların %80'i okyanuslarda yaşıyor.
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Dünya'nın en derin noktası olan Mariana Çukuru, okyanus yüzeyinin 10.9 kilometre dibindedir.
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Bu okyanusun nasıl göründüğünü gösteriyor. Okyanusun çok ufak bir kısmı maviyken geri kalanı karanlık.
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1 Litre okyanus suyu içerisinde, 1 gram altının 13 milyarda biri kadar altın elementi bulunur.
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Dünya üzerindeki tüm volkanik aktivitelerin, %90'ı okyanus tabanlarında gerçekleşmektedir.
Okyanus hakkında az bilinen 9 ilginç şey
Okyanusların henüz çok küçük bir bölümü keşfedildi. Hakkında çok az şey bildiğimiz okyanuslar çok ilginç türde canlılara da ev sahipliği yapıyor… İşt okyanus hakkında bilmediğiniz 9 ilginç şey


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